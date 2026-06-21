Iran ne popušta pred pregovore sa SAD: "Nema prolaza kroz Ormuski moreuz do daljeg"

Dok se delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana okupljaju u Švajcarskoj na prvim direktnim pregovorima nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iranski mediji prenose da Revolucionarna garda i dalje ne izdaje dozvole za prolazak kroz Ormuski moreuz.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Pozivajući se na neimenovani vojni izvor, poluzvanična iranska agencija Fars objavila je da Ormuski moreuz "ostaje zatvoren" i da mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) "do daljeg neće izdavati dozvole za prolazak".

Ova informacija dolazi uoči prvih direktnih pregovora američke i iranske delegacije nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju kojim je predviđen završetak rata.

Delegacije se okupljaju u Švajcarskoj

Pregovori će biti održani u mestu Birgenštok u Švajcarskoj, a prisustvuju im najviši zvaničnici obe zemlje.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens, koji je jutros doputovao u Švajcarsku.

Iransku delegaciju predvode predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji su u Švajcarsku stigli još sinoć.

Kao posrednici učestvuju delegacije Katara i Pakistana. Katarski premijer i ministar spoljnih poslova imaju važnu ulogu u približavanju stavova dve strane, dok u Birgenštok stiže i pakistanski premijer zajedno sa načelnikom Generalštaba Asimom Munirom.

Glavna tačka spora

Najveći izazov ostaje sprovođenje memoranduma o razumevanju kojim je dogovoren prekid sukoba.

Prema navodima izvora sa pregovora, Sjedinjene Američke Države žele da se razgovori fokusiraju na iranski nuklearni program, dok Teheran insistira na potpunom prekidu borbi u Libanu.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bageji potvrdio je da će se američka i iranska delegacija sastati danas popodne.

"Ujutru ćemo imati odvojene bilateralne sastanke sa delegacijama Pakistana i Katara, koje posreduju u ovom procesu. Popodne će biti održani četvorostrani razgovori delegacija Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država uz prisustvo predstavnika Katara i Pakistana", rekao je Bageji.

Iranska državna agencija IRNA objavila je i da se ministar spoljnih poslova Abas Aragči po dolasku u Švajcarsku sastao sa švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignacijom Kasisom.

(Al Džazira/Mondo)