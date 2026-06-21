logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran ne popušta pred pregovore sa SAD: "Nema prolaza kroz Ormuski moreuz do daljeg"

Iran ne popušta pred pregovore sa SAD: "Nema prolaza kroz Ormuski moreuz do daljeg"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Dok se delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana okupljaju u Švajcarskoj na prvim direktnim pregovorima nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iranski mediji prenose da Revolucionarna garda i dalje ne izdaje dozvole za prolazak kroz Ormuski moreuz.

Iran ne popušta pred pregovore sa SAD Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Pozivajući se na neimenovani vojni izvor, poluzvanična iranska agencija Fars objavila je da Ormuski moreuz "ostaje zatvoren" i da mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) "do daljeg neće izdavati dozvole za prolazak".

Ova informacija dolazi uoči prvih direktnih pregovora američke i iranske delegacije nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju kojim je predviđen završetak rata.

Delegacije se okupljaju u Švajcarskoj

Pregovori će biti održani u mestu Birgenštok u Švajcarskoj, a prisustvuju im najviši zvaničnici obe zemlje.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens, koji je jutros doputovao u Švajcarsku.

Iransku delegaciju predvode predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji su u Švajcarsku stigli još sinoć.

Kao posrednici učestvuju delegacije Katara i Pakistana. Katarski premijer i ministar spoljnih poslova imaju važnu ulogu u približavanju stavova dve strane, dok u Birgenštok stiže i pakistanski premijer zajedno sa načelnikom Generalštaba Asimom Munirom.

Glavna tačka spora

Najveći izazov ostaje sprovođenje memoranduma o razumevanju kojim je dogovoren prekid sukoba.

Prema navodima izvora sa pregovora, Sjedinjene Američke Države žele da se razgovori fokusiraju na iranski nuklearni program, dok Teheran insistira na potpunom prekidu borbi u Libanu.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bageji potvrdio je da će se američka i iranska delegacija sastati danas popodne.

"Ujutru ćemo imati odvojene bilateralne sastanke sa delegacijama Pakistana i Katara, koje posreduju u ovom procesu. Popodne će biti održani četvorostrani razgovori delegacija Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država uz prisustvo predstavnika Katara i Pakistana", rekao je Bageji.

Iranska državna agencija IRNA objavila je i da se ministar spoljnih poslova Abas Aragči po dolasku u Švajcarsku sastao sa švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignacijom Kasisom.

 (Al Džazira/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ