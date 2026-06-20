Tri teme odlučuju sudbinu Bliskog istoka: SAD i Iran otkrivaju karte u Švajcarskoj

Ukoliko dođe do direktnog sastanka, to će biti prvi susret dvije strane licem u lice od postizanja memoranduma o razumijevanju ranije ove sedmice.

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Američki i iranski zvaničnici potvrdili su da će ovog vikenda učestvovati u razgovorima u Švajcarskoj, iako bi nastavak borbi u regionu mogao da ugrozi diplomatski proces.

Ukoliko dođe do direktnih sastanaka, biće to prvi susret predstavnika Vašingtona i Teherana licem u lice od postizanja memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka, koji su obe strane usvojile početkom ove sedmice.

Nuklearni program u centru pregovora

Budućnost iranskog nuklearnog programa biće jedna od glavnih tema razgovora. U okviru početnog sporazuma, Teheran je prihvatio obavezu da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje.

SAD i Iran su se takođe saglasili da će u roku od 60 dana pregovarati o konačnom rješenju za postojeće zalihe obogaćenog nuklearnog materijala. Upravo pitanje sudbine tih zaliha bilo je jedna od najvećih prepreka u prethodnim pregovorima.

Sukobi u regionu i uslov Irana

Iran je više puta poručio da neće pristati na bilo kakav sporazum sa Sjedinjenim Državama ukoliko Izrael nastavi vojne operacije u Libanu.

Iranska vojna komanda danas je saopštila da će zatvoriti Ormuski moreuz zbog, kako navodi, kontinuiranih izraelskih kršenja primirja u Libanu, kao i zbog toga što Sjedinjene Države nisu spriječile takve akcije, preneli su iranski državni mediji.

Ormuski moreuz među ključnim pitanjima

Ormuski moreuz ostaje jedno od najvažnijih pitanja za obe strane. Brodski saobraćaj kroz ovu strateški važnu pomorsku rutu tek je počeo da se normalizuje nakon što je Iran ranije ove sedmice ukinuo faktičku blokadu prolaza.

I prije najave novog zatvaranja moreuza, pregovarači su planirali da definišu uslove pod kojima će ovaj ključni pomorski koridor za svjetsku trgovinu ostati otvoren.

(CNN/Mondo)