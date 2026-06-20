Sve oči uprte u Švajcarsku: Iran zatvorio Ormuski moreuz, Vens kreće u Švajcarsku

Najmanje 32 osobe poginule su u novim izraelskim napadima na Liban, dok se diplomatski napori za postizanje trajnog mira između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nalaze pod znakom pitanja.

Izvor: MOHAMMED SABER/EPA

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je u subotu da očekuje da će u narednih nekoliko dana otputovati u Švajcarsku na pregovore sa Iranom.

"Očekujem da ću krenuti u narednih nekoliko dana, ali to je uvijek veoma osetljiv proces koordinacije i diplomatskih protokola", rekao je Vens u intervjuu za Fox News.

Njegova izjava usledila je nakon navoda američkih medija Axios i CNN da su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner takođe krenuli ka Švajcarskoj, pošto su pregovori ranije ove sedmice bili odloženi.

Iran ipak šalje delegaciju

Nastavak izraelskih napada u Libanu izazvao je neizvjesnost oko toga da li će Iran uopšte učestvovati u razgovorima. Međutim, iranska državna televizija, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova, saopštila je da će pregovarački tim ipak otputovati u Švajcarsku.

Prema Vensovim rečima, razgovori na visokom nivou mogli bi da budu održani već u nedjelju. On je izrazio uvjerenje da Vašington može da očuva trenutno primirje uprkos mogućim nesuglasicama oko njegove primjene.

Iran zatvorio Ormuski moreuz

Istog dana Iran je objavio da zatvara Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca, navodeći da su izraelski napadi u Libanu predstavljali kršenje sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Centralni štab Khatam al-Anbija saopštio je da će prolaz kroz Ormuski moreuz biti zatvoren za brodove.

"Zatvaranje Ormuskog moreuza prvi je korak kao odgovor na kršenje obećanja od strane neprijatelja. Ukoliko se agresija nastavi, biće planirane i sprovedene dodatne mere kako bi protivnik bio primoran da ispuni svoje obaveze", navodi se u saopštenju koje je prenela iranska državna televizija.

Pregovori zavise od primirja u Libanu

Prema ranijim navodima Axiosa, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči trebalo je u subotu da otputuje u Švajcarsku, ali su pojedini izvori naveli da bi njegov put mogao da bude odložen.

Izvor iz jedne od zemalja posrednika rekao je da je Aragči svojim sagovornicima poručio da Iran smatra da je prekid vatre u Libanu ključan za nastavak diplomatskog procesa i da upravo on može da odluči uspjeh ili neuspeh američko-iranskih pregovora.

Švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da nastavlja da obezbjeđuje "diskretno i pouzdano okruženje" za razgovore u Burgenštoku, ali nije želilo da iznosi detalje o učesnicima ili sadržaju sastanaka zbog povjerljivosti procesa.

Diplomatski urednik Al Džazire Džejms Bejs ocijenio je da je primirje u Libanu ključ za uspjeh cjelokupnih pregovora.

"Sjedinjene Države trenutno pokušavaju da riješe jedan veliki sukob, ali upravo prekid vatre u Libanu predstavlja ključ koji može okupiti sve strane za pregovaračkim stolom", rekao je Bejs.

Najmanje 32 poginulih u izraelskim napadima

Istovremeno, izraelski vazdušni i napadi dronovima širom Libana nastavljeni su uprkos objavljenom primirju.

Libanska Civilna zaštita saopštila je da je u napadima na oblast Nabatije poginulo najmanje 16 ljudi, dok je 12 ranjeno.

Libanska nacionalna novinska agencija prenijela je da je u napadu na selo Kfar Reman poginuo jedan vojnik, dok su u mjestu Bariš stradala četiri člana iste porodice - otac, majka i njihovo dvoje djece.

Još četiri osobe poginule su u napadu na kuću u Sohmoru u zapadnoj Beki, dok je u Kanaritu, u oblasti Sidona, poginulo najmanje sedam ljudi, a 13 je ranjeno.

Primirje na klimavim nogama

Napadi su usledili svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Hezbolah objavili novo primirje.

Libanska vojska saopštila je da nastavak izraelskih napada ugrožava napore za stabilizaciju zemlje.

Sa druge strane, Hezbolah tvrdi da je gađao izraelske vojnike koji su napredovali ka području kod Nabatije, dok izraelska vojska optužuje ovu grupu da je tokom noći ispalila više od 50 projektila na njene položaje na jugu Libana.

Nova runda pregovora između Libana i Sjedinjenih Američkih Država zakazana je za 23. i 25. jun u Vašingtonu, sa ciljem postizanja trajnog mira, ali bez učešća Hezbolaha, što mnogi ocjenjuju kao ozbiljnu prepreku za uspjeh diplomatskog procesa.

(Al Džazira/Mondo)