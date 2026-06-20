Cvijanović: BiH duboko podijeljena oko pitanja Irana

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović otkrila je da su Denis Bećirović i Željko Komšić blokirali njen prijedlog o označavanju Iranske garde i Muslimanske braće kao terorističkih organizacija

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je za Jevrejsku novinsku agenciju kako su članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić spriječili da njen prijedlog da se Iranski korpus islamske revolucionarne garde i Muslimanska braća označe kao terorističke organizacije dospije na dnevni red, što ilustruje duboke političke podjele u BiH.

"Rekla bih da su se tome protivili djelimično zbog svojih ličnih uvjerenja, ali i zbog zabrinutosti kako bi takvu odluku prihvatila sarajevska javnost", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da dugogodišnje veze između Irana i bošnjačkih političkih i vojnih lidera datiraju još iz rata u BiH, a ukazala i na izvještaje o kontinuiranom iranskom uticaju u BiH.

"CIA je u svom izvještaju prošle godine navela da Islamska revolucionarna garda djeluje u BiH", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ocijenila da protivljenje njenom prijedlogu ilustruje duboke političke podjele u BiH.

Govoreći o Iranu i širem Bliskom istoku, Cvijanović je rekla da mnoge zemlje u regionu vide Teheran kao izvor nestabilnosti.

"Postalo je jasno da zemlje regiona smatraju Iran glavnim izvorom regionalne nestabilnosti", rekla je ona.

Istovremeno, izrazila je nadu da bi diplomatski napori koje predvodi američki predsjednik Donald Tramp mogli pomoći u smanjenju tenzija. Istakla je da je u ovom kontekstu ohrabrujuće angažovanje, posvećenost i odlučnost koje je pokazao Tramp, što je rezultiralo nedavnim mirovnim sporazumom sa Iranom.

"Kao neko ko je, nažalost, iskusio rat i ko smatra mir neprocjenjivim dobrom, iskreno se nadam da će postignuti sporazum dovesti do održivog mira, da će Izrael biti bezbjedan i siguran, a da će cijeli Bliski istok postati mirniji i stabilniji", naglasila je Cvijanovićeva.

Takođe se nada i da će region moći da prevaziđe cikluse sukoba, da postane mjesto stabilnosti, a ne mjesto stalne nestabilnosti.

Za Cvijanovićevu, ta poruka je u skladu sa onom koju planira da donese u Jerusalim.

"Moja osnovna poruka uvijek uključuje riječi kao što su mir, dijalog, razumievanje i saradnja. Ovdje smo da razgovaramo, da rješavamo probleme i da produbimo međusobno razumijevanje", rekla je Cvijanovićeva uoči svoje posjete Izraelu.