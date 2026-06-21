Počinje nova runda pregovora SAD i Irana: Teheran tvrdi da je zatvorio Ormuski moreuz, Vašington demantuje

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas započinju novu rundu pregovora u Švajcarskoj, dok istovremeno raste napetost zbog tvrdnji Teherana da je ponovo zatvorio Ormuski moreuz.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da počnu danas u Švajcarskoj. Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens, koji je doputovao u ranim jutarnjim satima, dok iransku stranu predstavljaju predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Na sastanku će učestvovati i premijer Pakistana Šehbaz Šarif, kao i načelnik Generalštaba pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir. Pakistan je tokom sukoba imao ulogu posrednika između Vašingtona i Teherana.

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštilo je da će ta zemlja nastaviti da podržava sprovođenje postignutih dogovora između Irana i SAD.

Vens: "Želimo napredak"

Uoči puta u Švajcarsku, Džej Di Vens izjavio je da očekuje napredak u pregovorima.

"Želimo da ostvarimo pomak po pitanju nuklearnog programa, ali i prekida vatre u Libanu", rekao je Vens.

Govoreći o sukobima između Izraela i Hezbolaha, ocenio je da se situacija postepeno smiruje.

"Stvari se popravljaju i sukobi se polako smanjuju. Moraćemo stalno da upravljamo situacijom kako bi i Izrael i Liban bili bezbjedni. To je naš osnovni cilj - da ceo region bude siguran", rekao je Vens.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bageji poručio je da će Teheran tokom pregovora insistirati da druga strana ispuni preuzete obaveze.

"Zahtevaćemo da druga strana ispuni svoje obaveze", rekao je Bageji.

Spor oko Ormuskog moreuza

Neposredno pred početak pregovora, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren zbog izraelskih napada na jug Libana, koje Teheran smatra kršenjem sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranska vojska navela je da Vašington nije ispunio prvu tačku memoranduma o razumijevanju, koja predviđa "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban".

Međutim, portparol Centralne komande američke vojske Tim Hokins odbacio je te tvrdnje.

"Pomorski saobraćaj se i dalje odvija. Pratimo situaciju kako bismo osigurali da tako i ostane. Iran ne kontroliše Ormuski moreuz", rekao je Hokins.

Prema podacima Centralne komande SAD, kroz moreuz je samo u subotu prošlo 55 trgovačkih brodova koji su prevozili više od 17 miliona barela nafte namijenjene svjetskom tržištu.

Nastavljaju se tenzije u Libanu

Pregovori se održavaju u trenutku kada su tenzije između Izraela i Hezbolaha i dalje prisutne uprkos sporazumu o prekidu vatre.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u subotnjim izraelskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 47 ljudi, dok izraelska vojska tvrdi da je gađala 80 ciljeva povezanih sa Hezbolahom i ubila "na desetine" pripadnika te organizacije.

Izraelska vojska je saopštila i da su poginula četiri njena vojnika.

Hezbolah je optužio Izrael da napadima pokušava da "sabotira" širi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

(BBC/Mondo)