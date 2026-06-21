Završena prva runda pregovora u Švajcarskoj: Iranci odbili rukovanje i zajedničko fotografisanje sa Amerikancima

U Švajcarskoj je završena prva runda tehničkih pregovora između SAD i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Prva runda pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, održana u Švajcarskoj, je završena, prenosi Reuters, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom procesu.

Tehnički sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Birgenstoku, uz posredovanje Pakistana i Katara. Prema navodima agencije Tasnim, članovi iranske delegacije odbili su rukovanje i zajedničko fotografisanje sa američkim predstavnicima.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagai izjavio je da su se delegacije sastale kako bi razgovarale o sprovođenju obaveza definisanih memorandumom o razumijevanju, koji su dvije strane potpisale na daljinu prošlog četvrtka.

Jedna od ključnih tema razgovora bio je aktuelni prekid vatre na svim frontovima, uključujući i izraelsku vojnu operaciju u Libanu. Takođe, razmatran je vremenski okvir za ukidanje pomorske blokade i ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Američki potpredsjednik JD Vens izjavio je da je već tokom prvih nekoliko sati pregovora ostvaren značajan napredak. Istovremeno, predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na moguće napade ukoliko ne uspostavi kontrolu nad proiranskim grupama u Libanu.

Dan prije početka pregovora, iranska vojna komanda saopštila je da zatvara morski put. S druge strane, izraelske aktivnosti dovele su do optužbi da su Sjedinjene Američke Države prekršile prvu tačku sporazuma.

Teheran je zbog toga pozvao Vašington da hitno reaguje, uz upozorenje da bi, u suprotnom, konačni sporazum mogao biti doveden u pitanje.

Nakon završetka prve runde razgovora, delegacije će održati interne konsultacije, nakon čega se očekuje nastavak pregovora u drugoj rundi.