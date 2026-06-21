logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završena prva runda pregovora u Švajcarskoj: Iranci odbili rukovanje i zajedničko fotografisanje sa Amerikancima

Završena prva runda pregovora u Švajcarskoj: Iranci odbili rukovanje i zajedničko fotografisanje sa Amerikancima

Autor Haris Krhalić
0

U Švajcarskoj je završena prva runda tehničkih pregovora između SAD i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara.

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj: Sastanak u Birgenstoku o blokadi i Libanu Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Prva runda pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, održana u Švajcarskoj, je završena, prenosi Reuters, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom procesu.

Tehnički sastanak iza zatvorenih vrata održan je u Birgenstoku, uz posredovanje Pakistana i Katara. Prema navodima agencije Tasnim, članovi iranske delegacije odbili su rukovanje i zajedničko fotografisanje sa američkim predstavnicima.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagai izjavio je da su se delegacije sastale kako bi razgovarale o sprovođenju obaveza definisanih memorandumom o razumijevanju, koji su dvije strane potpisale na daljinu prošlog četvrtka.

Jedna od ključnih tema razgovora bio je aktuelni prekid vatre na svim frontovima, uključujući i izraelsku vojnu operaciju u Libanu. Takođe, razmatran je vremenski okvir za ukidanje pomorske blokade i ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Američki potpredsjednik JD Vens izjavio je da je već tokom prvih nekoliko sati pregovora ostvaren značajan napredak. Istovremeno, predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na moguće napade ukoliko ne uspostavi kontrolu nad proiranskim grupama u Libanu.

Dan prije početka pregovora, iranska vojna komanda saopštila je da zatvara morski put. S druge strane, izraelske aktivnosti dovele su do optužbi da su Sjedinjene Američke Države prekršile prvu tačku sporazuma.

Teheran je zbog toga pozvao Vašington da hitno reaguje, uz upozorenje da bi, u suprotnom, konačni sporazum mogao biti doveden u pitanje.

Nakon završetka prve runde razgovora, delegacije će održati interne konsultacije, nakon čega se očekuje nastavak pregovora u drugoj rundi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ