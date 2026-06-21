Tramp zaprijetio Iranu: Izrael odbija povlačenje iz Libana

Donald Tramp uputio je prijetnju Iranu na mreži Truth Social. Dok Izrael odbija povlačenje sa juga Libana, Teheran uslovljava mirovne pregovore u Švajcarskoj.

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Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštru prijetnju zvaničnom Teheranu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države ponovo "vrlo snažno" napasti Iran ukoliko odmah ne obuzda svoje saveznike u Libanu.

Tramp se u svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social direktno referisao na Hezbolah, proiransku paravojnu grupu koja se mjesecima nalazi u žestokom sukobu sa Izraelom.

"Iran mora odmah zaustaviti svoje skupo plaćene SAVEZNIKE u Libanonu koji stvaraju probleme. Ako to ne učine, ponovno ćemo vrlo snažno udariti Iran, baš kao što smo učinili prošlog tjedna, samo još jače!!!", napisao je Tramp.

Ova zapaljiva retorika dolazi u trenutku kada se u Švajcarskoj vode ključni američko-iranski pregovori. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da je prekid neprijateljstava u Libanu ključan za Teheran i da će situacija na terenu biti glavna tema današnjih razgovora.

Iran optužuje Izrael da kontinuirano krši svoje obaveze, a njihova delegacija planira u Švajcarskoj pokrenuti i pitanja odmrzavanja iranske imovine, kao i legalne prodaje nafte. Teheran je ranije jasno stavio do znanja da neće ući u fazu pregovora o konačnom sporazumu sa Vašingtonom ako se ne zaustave izraelski udari na Liban.

Izrael jasnog stava

Sa druge strane, Izrael u potpunosti odbacuje bilo kakve pritiske i najavljuje nastavak vojnih operacija. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je da za njihove vojnike ne postoje nikakva ograničenja u eliminisanju prijetnji unutar Libana.

Kac je eksplicitno naglasio da se izraelske snage neće povući iz takozvane "sigurnosne zone" – područja koje se proteže otprilike 10 kilometara unutar libanske teritorije na jugu zemlje. Ova odluka Tel Aviva direktno potkopava napore pregovarača u Švajcarskoj i prijeti da privremeni prekid vatre pretvori u novi sukob.