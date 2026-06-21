Meteorolozi upozoravaju: Sutra uz toplotni talas stižu pljuskovi i grad

U svim dijelovima BiH sutra će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ujutro će biti pretežno sunčano, ali je prije podne i sredinom dana uslijediti postepeno naoblačenje.

Očekuju se pljuskovi, koji će se širiti ka istoku i jugu. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će ostati uglavnom suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, poslije podne i u zonama pljuskova povremeno jak.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 22, u višim predjelima od 12, a dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.