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Meteorolozi upozoravaju: Sutra uz toplotni talas stižu pljuskovi i grad

Meteorolozi upozoravaju: Sutra uz toplotni talas stižu pljuskovi i grad

Autor Dušan Volaš
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U svim dijelovima BiH sutra će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada.

Prognoza vremena ponedjeljak 22. jun Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ujutro će biti pretežno sunčano, ali je prije podne i sredinom dana uslijediti postepeno naoblačenje.

Očekuju se pljuskovi, koji će se širiti ka istoku i jugu. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će ostati uglavnom suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, poslije podne i u zonama pljuskova povremeno jak.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 22, u višim predjelima od 12, a dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

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Hvala što ste poslali vijest.

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