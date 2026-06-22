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Pronađeno beživotno tijelo ženske osobe kod Mostara, policija obavlja uviđaj i istražuje slučaj

Pronađeno beživotno tijelo ženske osobe kod Mostara, policija obavlja uviđaj i istražuje slučaj

Autor Dušan Volaš
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Beživotno tijelo ženske osobe pronađeno je jutros u 8:15 časova u mjestu Vojno kod Mostara, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pronađeno tijelo u mjestu Vojno kod Mostara Izvor: Shutterstock

Na lice mjesta odmah su izašli službenici Policijske uprave Mostar koji obavljaju uviđaj, kao i ekipa hitne medicinske pomoći. Više detalja o uzroku smrti i okolnostima ovog događaja biće poznato nakon što policija okonča istražne radnje.

Iz policije su naveli da se na terenu nalaze sve nadležne ekipe koje preduzimaju dalje korake u skladu sa procedurama.

Prema informacijama portala "Bljesak", ovaj slučaj nije povezan sa nestankom ženske osobe koji je policiji prijavljen u nedjelju u 23:00 časa na području Ulice Alekse Šantića u Mostaru. Prema tim informacijama, za tom osobom, koja boluje od Alzheimerove bolesti i koja je nestala zajedno sa svojim psom, potraga je još uvijek u toku.

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Mostar tijelo

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