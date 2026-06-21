Grmljavinsko nevrijeme izazvalo više požara u Dalmaciji

Snažno grmljavinsko nevrijeme izazvalo je četiri požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dok su požari kod Trilja i Omiša stavljeni pod kontrolu, najteža situacija je u Blacama kod Klisa, gdje je u pomoć upućen i kanader.

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Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je danas u kasnim popodnevnim časovima zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak četiri požara na području Vrgorca, Tugara, Klisa i Trilja.

Prema informacijama iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra Split, požare su najvjerovatnije izazvali udari gromova na više lokacija.

Prvi požar izbio je kod Biska, nedaleko od Trilja, ali su vatrogasci brzom intervencijom uspjeli da ga ugase.

Vatrogasne ekipe intervenisale su i u Tugarama kod Omiša, gdje je takođe izbio požar. Zahvaljujući brzoj reakciji, vatra je stavljena pod kontrolu i spriječeno je njeno dalje širenje.

Treći požar izbio je na nepristupačnom terenu visoko iznad Vrgorca, gdje se sa vatrenom stihijom bore lokalne vatrogasne snage.

Najzahtjevnija situacija zabilježena je u Blacama na području Klisa, gdje je požar i dalje aktivan. Zbog složenosti situacije, nešto prije 19 časova zemaljskim snagama u pomoć je upućen i kanader.

Na terenu su angažovane desetine vatrogasaca iz cijele županije, a vatra uglavnom zahvata nisko rastinje i šumske površine.

Vatrogasci ističu da u dosadašnjem toku intervencija nisu bili ugroženi ni ljudski životi ni stambeni objekti. Tačna površina zahvaćena požarima biće poznata tek nakon što sva požarišta budu u potpunosti ugašena.