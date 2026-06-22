Počeo upis na Univerzitet u Banjaluci: Do petka predaja dokumentacije za prvi ciklus studija

Na Univerzitetu u Banjaluci od danas do petka, 26. juna, budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kandidati koji konkurišu na prvi ciklus studija dužni su da dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva svih razreda i diplomu o maturskom/završnom ispitu, te dokaz o uplati prijave.

Za pojedine fakultete potrebna su i dodatna ljekarska uvjerenja i potvrde.

Prijava je moguća i elektronskim putem na adresi /upis.unibl.org/, uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije prilikom upisa.

Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. jun, u 9.00 časova, dok će na Medicinskom fakultetu biti održan istog dana u 14.00 časova.

Na Akademiji umjetnosti prijemni ispit traje od 29. juna do 3. jula, a na Fakultetu bezbjednosnih nauka biće organizovan 29. i 30. juna u 7.00 časova.

Rezultati konkursa biće objavljeni 1. jula, a upis primljenih kandidata obavljaće se od 7. do 10. jula.

Za studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu prijemni ispit biće održan onlajn 29. juna, dok je upis u septembru.

Prema konkursu, Univerzitet u akademskoj 2026/2027. godini planira upis 2.605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, od čega je 1.858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 971 studenta, a na trećem 167 kandidata.

Drugi upisni rok biće omogućen od 24. do 28. avgusta, dok je prijemni ispit zakazan za 31. avgust u 9.00 časova. Rezultati će biti objavljeni do 2. septembra, a upis do 11. septembra.

Za programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu drugi upisni rok traje od 3. do 28. avgusta.

Prijave za drugi i treći ciklus studija traju od 22. juna do 2. oktobra, a rang-liste će biti objavljene do 16. oktobra, dok je upis predviđen od 19. do 23. oktobra.