Matematički genije iz Trebinja: Vuk Janković osvojio zlato i ostvario istorijski rezultat na Balkanskoj olimpijadi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Učenik trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić" Vuk Janković ostvario je istorijski rezultat na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj, gdje je osvojio maksimalan broj bodova i zlatnu medalju.

Vuk Janković ostvario istorijski rezultat na Balkanskoj olimpijadi Izvor: Sanja Babić/Srna

Iz Gimnazije su naveli da je, prema dostupnim podacima, to prvi put da je neki takmičar koji predstavlja BiH na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi osvojio sve bodove.

Janković je ujedno bio i jedini takmičar iz stalnih članica Balkanske matematičke olimpijade sa maksimalnim rezultatom, dok su isti uspjeh ostvarili još samo predstavnici Velike Britanije i Kazahstana, koji su na takmičenju nastupili kao gosti.

"Vuče, ti si naš ponos i uzor", istakli su iz trebinjske Gimnazije i dodali da je riječ o rezultatu za istoriju.

Kako su naveli, odličan rezultat ostvarila je i kompletna matematička ekipa BiH, koja je zabilježila najbolji nastup do sada na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi.

Osim Vuka Jankovića i njegove zlatne medalje, zlato je osvojio i Dino Ahić, dok su srebrne medalje pripale Andreju Krčmaru, Harunu Memiću i Adnanu Osmiću.

Zahvaljujući ovakvim rezultatima, BiH je zauzela drugo mjesto među zvaničnim učesnicama takmičenja, odnosno treće u ukupnom plasmanu, ako se računaju i gostujuće ekipe.

Takmičarska sezona za Vuka Jankovića se nastavlja već narednih mjeseci jer je kao prvoplasirani na kvalifikacijama u BiH, izborio nastup na Međunarodnu matematičku olimpijadu u Kini, a ranije je obezbijedio i plasman na Evropsku fizičku olimpijadu u Švedskoj, kao i na Međunarodnu fizičku olimpijadu u Kolumbiji.

