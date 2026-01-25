logo
Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: Avion iz Turske hitno morao da sleti

Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: Avion iz Turske hitno morao da sleti

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Avion iz Turske prinudno sletio na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Avion iz turske sletio na aerodrom nikola tesla Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Avion iz Turske, koji je letio za Njemačku, je danas popodne morao prinudno da sleti na aerodrom "Nikola Tesla u Beogradu, saznaje "Blic". Sumnja se da je avion morao hitno da sleti zbog curenja goriva, ali te informacije nisu potvrđene.

Prema informacijama pomenutog lista, avion je izolovan dok se ne izvrše sve provjere. Na licu mjesta nalaze se sve Hitne službe.

Avio-saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se redovno uprkos ovoj situaciji. Istraga je u toku.

(Blic/MONDO)

