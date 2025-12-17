Napušteni aerodrom biće pretvoren u grad: Škole, luks stanovi i 50.000 stanovnika

Aerodrom Downsview u Torontu, zatvoren 2024. godine, doživljava potpunu transformaciju u urbano naselje sa 50.000 stanovnika, sedam novih kvartova i 75 hektara zelenih površina.

Napušteni aerodrom trebalo bi da se pretvori u grad vrijedan čak 26 milijardi evra, u projektu koji se opisuje kao jedan od najvećih te vrste u Evropi i Sjevernoj Americi.

Aerodrom Downsview u Torontu, glavnom gradu kanadske provincije Ontario, zatvoren je 2024. godine, a sada ga čeka potpuna transformacija. Prostor od oko 370 hektara postaće dom za približno 50.000 stanovnika.

Riječ je o investiciji vrijednoj oko 30 milijardi dolara, odnosno približno 26 milijardi evra, koja će se realizovati tokom narednih 30 godina.

Projekat nosi naziv YZD, po nekadašnjoj oznaci aerodroma, a predviđa izgradnju sedam potpuno novih gradskih četvrti sa stanovima, prodavnicama, školama, parkovima i drugom lokalnom infrastrukturom. Posebna pažnja biće posvećena zelenim površinama, jer je planirano čak 75 hektara otvorenog i zelenog prostora.

Over 80,000 residential units are planned for Downsview, anchored by the YZD masterplan on the former Downsview Airport lands.

Nekadašnja pista duga gotovo dva kilometra postaće veliki linearni park koji će povezivati sve kvartove i služiti kao svojevrsna kičma novog grada, uz očuvanje sjećanja na bogatu vazduhoplovnu prošlost lokacije.

Direktor kompanije Northcrest Developments, koja stoji iza projekta, Derek Goring, rekao je za CNN da su ovakvi projekti često suočeni s problemom bezličnosti. Kako ističe, cilj je da se maksimalno iskoristi ono što već postoji, jer to prostoru daje karakter i čini ga zanimljivijim i autentičnijim.

A karaktera ovdje ne manjka. Aerodrom Downsview imao je važnu ulogu tokom Drugog svjetskog rata kao centar za proizvodnju vojnih aviona, dok je tokom devedesetih godina prešao u ruke vazduhoplovne industrije. Veliki hangari biće sačuvani i namijenjeni za komercijalne svrhe, uključujući proizvodnju, filmsku industriju i takozvane čiste tehnologije, dok će njihovi krovovi biti prekriveni zelenilom.

This project will transform the former Downsview Airport site and surrounding land into a sustainable, resilient and healthy community replete with nature and open spaces.



This project will transform the former Downsview Airport site and surrounding land into a sustainable, resilient and healthy community replete with nature and open spaces.

Prema riječima Gorinnga, zadržavanje postojećih objekata ima i veliki ekološki značaj, jer se na taj način smanjuje količina ugljen-dioksida koja bi nastala rušenjem i izgradnjom novih zgrada.

Dizajn budućeg parka na nekadašnjoj pisti povjeren je renomiranoj pejzažnoj arhitektonskoj kući Michael van Valkenburgh Associates, koja je pobijedila na međunarodnom konkursu. Dok Kanada pretvara aerodrom u grad, u Velikoj Britaniji se ide u potpuno suprotnom pravcu.

Britanski ministri su, prema navodima medija, dali zeleno svjetlo za proširenje londonskog aerodroma Hitrou vrijedno čak 58 milijardi evra, koje uključuje i izgradnju treće piste. Prema procjenama, broj dnevnih letova mogao bi da poraste za čak 57 odsto, na više od 2.000 letova dnevno.

Ministar saobraćaja Hajdi Aleksander istakla je da je Hitrou ključni nacionalni aerodrom koji podržava trgovinu, turizam i stotine hiljada radnih mjesta širom Ujedinjenog Kraljevstva. Dva aerodroma, dvije vizije budućnosti. Jedan postaje grad, drugi se širi kako bi letio još više.

