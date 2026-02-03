logo
Pao avion u Mančesteru, ima mrtvih: Prve slike sa mjesta strašne nesreće (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Poginule dvije osobe u padu aviona u Mančesteru.

Pao avion u Mančesteru Izvor: Richard McCarthy / PA Images / Profimedia

Poginule su dvije osobe u padu aviona u Mančesteru u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Nesreća se dogodila na poljoprivrednom zemljištvu u mjestu Litlboro u oblasti Ročdejl.

Pronađena su tijela dva muškarca. Zasad nema informacija da je bilo još osoba u letjelici.

"Ovo je strašna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život. Naše misli su sa njihovim porodicama i prijateljima", rekao je glavni nadzornik policije Deni Inglis.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Mančesteru

Trenutno nije poznat uzrok nesreće. Otkriveno je da se srušila letjelica "Cirrus SR-20" koja ima padobranski sistem koji je predviđen da se aktivira u hitnim situacijama.

(Mondo.rs)

