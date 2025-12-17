Meloni vidjela predsjednika Mozambika, pa počela da mu se smije u facu: Ovo nije niko očekivao (VIdeo)

Italijanska premijerka Đorđa Meloni primila je predsjednika Mozambika Danijela Čapa u Rimu, a pažnju javnosti ukrala je velika razlika u visini između njih.

Izvor: Stefano Carofei/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni primila je predsjednika Mozambika Danijela Čapa u glavnom gradu Rimu. Sastanak, na kojem su se bavili energetikom, trgovinom i saradnjom u okviru Mateijevog plana, privukao je pažnju ne samo zbog zvanične agende, već i zbog značajne razlike u visini između dva lidera.

Zvanični sastanak u Rimu obeležile su zanimljive slike koje su zasenile političke naslove. Poze koje su zauzeli jedno pored drugog italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsednik Mozambika Danijel Čapo brzo su postale vruća tema na društvenim mrežama zbog primetne razlike u visini između njih.

Meloni je bila zatečena njegovom visinom, pa se čak i nasmjala u trenutku rukovanja. Mnogo pratilaca na društvenim mrežama takođe je primetilo ovaj trenutak i nazvalo italijansku premijerku "Mini Meloni".

Izvor: Stefano Carofei/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Inače, predsjednik Mozambika je visok gotovo 205 centimetara, dok je Meloni visoka 168 centimetara. Razlika u visini napravila je veliki problem foto-reporterima, koji su pokušavali da uhvate oba lidera u istom kadru, suočili su se sa izazovnim trenucima.

‼️ Moment insolite

Italie–Mozambique |



♦️La Première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli le président mozambicain Filipe Nyusi.



En raison de la différence de taille, les journalistes ont dû se baisser pour réussir à prendre une photo où les deux dirigeants…pic.twitter.com/8yexElaVCp — MAB Observer (@MABobserver)December 16, 2025

Neki foto-reporteri su pokušali iz čučećeg stava da ovekoveče važan trenutak, drugi su čak i legli na tlo, pokušavajući da fotografišu lidere iz te prepsektive. Njihovi pokušaji su postali predmet duhovitih komentara na društvenim mrežama.

Inače predsjednik Čapo, poznat kao košarkaški entuzijasta, i ranije je privlačio pažnju pozirajući pored lidera iz različitih zemalja zbog svoje visine od 2,04 metra.