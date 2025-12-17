logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meloni vidjela predsjednika Mozambika, pa počela da mu se smije u facu: Ovo nije niko očekivao (VIdeo)

Meloni vidjela predsjednika Mozambika, pa počela da mu se smije u facu: Ovo nije niko očekivao (VIdeo)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Italijanska premijerka Đorđa Meloni primila je predsjednika Mozambika Danijela Čapa u Rimu, a pažnju javnosti ukrala je velika razlika u visini između njih.

Đorđa Meloni na sastanku sa Mozambika Izvor: Stefano Carofei/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni primila je predsjednika Mozambika Danijela Čapa u glavnom gradu Rimu. Sastanak, na kojem su se bavili energetikom, trgovinom i saradnjom u okviru Mateijevog plana, privukao je pažnju ne samo zbog zvanične agende, već i zbog značajne razlike u visini između dva lidera.

Zvanični sastanak u Rimu obeležile su zanimljive slike koje su zasenile političke naslove. Poze koje su zauzeli jedno pored drugog italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsednik Mozambika Danijel Čapo brzo su postale vruća tema na društvenim mrežama zbog primetne razlike u visini između njih.

Meloni je bila zatečena njegovom visinom, pa se čak i nasmjala u trenutku rukovanja. Mnogo pratilaca na društvenim mrežama takođe je primetilo ovaj trenutak i nazvalo italijansku premijerku "Mini Meloni".

Izvor: Stefano Carofei/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Inače, predsjednik Mozambika je visok gotovo 205 centimetara, dok je Meloni visoka 168 centimetara. Razlika u visini napravila je veliki problem foto-reporterima, koji su pokušavali da uhvate oba lidera u istom kadru, suočili su se sa izazovnim trenucima.

Neki foto-reporteri su pokušali iz čučećeg stava da ovekoveče važan trenutak, drugi su čak i legli na tlo, pokušavajući da fotografišu lidere iz te prepsektive. Njihovi pokušaji su postali predmet duhovitih komentara na društvenim mrežama.

Inače predsjednik Čapo, poznat kao košarkaški entuzijasta, i ranije je privlačio pažnju pozirajući pored lidera iz različitih zemalja zbog svoje visine od 2,04 metra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đorđa Meloni sastanak Rim

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ