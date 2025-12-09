logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meloni prevrnula očima dok je dočekivala Zelenskog (VIDEO)

Meloni prevrnula očima dok je dočekivala Zelenskog (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Meloni dočekala Zelenskog na sastanku u Rimu.

Meloni prevrnula očima dok je dočekivala Zelenskog (VIDEO) Izvor: X/@MyLordBebo/Printscreen

Premijerka Italije Đorđa Meloni dočekala je u Rimu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i održali su važan sastanak na kom se razgovaralo o više tema, a fokus susreta svakako je bio rat u Ukrajini. Zelenski je ocijenio da je sastanak prošao u dobrom tonu, a na društvenim mrežama pojavio se snimak prvog susreta Meloni i Zelenskog.

Crveni tepih dočekao je predsjednika Ukrajine. Meloni ga je dočekala, zagrlila ga je, a onda je izvela sada već svoj prepoznatljivi potez prevrtanjem očiju.

Nakon zagrljaja i pozdrava, okrenuli su se ka foto-reporterima. Meloni mu je pružila ruku, a Zelenski nije odmah reagovao pa ju je na kratko "ispalio".

"Imali smo odličan i veoma sadržajan razgovor o svim aspektima diplomatske situacije. Cijenimo što je Italija aktivna u procesu pronalaženja efikasnih ideja i definisanja koraka za približavanje mira.

Obavijestio sam je o radu našeg pregovaračkog tima, koordiniramo diplomatiju. Računamo na italijansku podršku u budućnosti, to je važno za Ukrajinu", izjavio je Zelenski nakon sastanka.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Đorđa Meloni Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ