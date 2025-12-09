Meloni prevrnula očima dok je dočekivala Zelenskog (VIDEO)

Meloni dočekala Zelenskog na sastanku u Rimu.

Izvor: X/@MyLordBebo/Printscreen

Premijerka Italije Đorđa Meloni dočekala je u Rimu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i održali su važan sastanak na kom se razgovaralo o više tema, a fokus susreta svakako je bio rat u Ukrajini. Zelenski je ocijenio da je sastanak prošao u dobrom tonu, a na društvenim mrežama pojavio se snimak prvog susreta Meloni i Zelenskog.

Crveni tepih dočekao je predsjednika Ukrajine. Meloni ga je dočekala, zagrlila ga je, a onda je izvela sada već svoj prepoznatljivi potez prevrtanjem očiju.

Zelensky met with Italy's PM Giorgia Meloni in Rome



"We had a wonderful conversation, very meaningful on all aspects of the diplomatic situation. We appreciate that Italy is active in the process of finding effective ideas and identifying steps to bring peace closer" —…pic.twitter.com/WtMk5yk5Mg — Lord Bebo (@MyLordBebo)December 9, 2025

Nakon zagrljaja i pozdrava, okrenuli su se ka foto-reporterima. Meloni mu je pružila ruku, a Zelenski nije odmah reagovao pa ju je na kratko "ispalio".

"Imali smo odličan i veoma sadržajan razgovor o svim aspektima diplomatske situacije. Cijenimo što je Italija aktivna u procesu pronalaženja efikasnih ideja i definisanja koraka za približavanje mira.

Obavijestio sam je o radu našeg pregovaračkog tima, koordiniramo diplomatiju. Računamo na italijansku podršku u budućnosti, to je važno za Ukrajinu", izjavio je Zelenski nakon sastanka.