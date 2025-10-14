logo
"Prelijepa si, ali nemoj više da pušiš": Đorđa Meloni pocrvenila zbog komentara Erdogana (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Erdogan rekao Đorđi Meloni da mora da prestane da puši.

Erdogan rekao Meloni da prestane da puši Izvor: x/printscreen/@achopkins1

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum u Egiptu nakon čega su usledili sastanci visokih evropskih zvaničnika i lidera. Kako piše italijanska "La Stampa", na marginama mirovnog samita sastali su se premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Francuske Emanuel Makron, predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan i premijerka Italije Đorđa Meloni.

Ono što je privuklo veliku pažnju italijanskih medija jeste trenutak rukovanja Erdogana i Meloni. Pored su bili Starmer i Makron koji su ostali u čudu nakon komentara Erdogana.

  • Erdogan: Đorđa, izgledaš sjajno, prelijepa si. Ali, moram da te natjeram da prestaneš da pušiš.
  • Makron: Nemoguće!

Đorđa je ostala u čudu, blago je i pocrvenila kako se može videti na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Erdogan je imao blagi osmijeh na licu dok je ovo govorio s obzirom na njegove dobro poznate stavove protiv pušenja.

  • Meloni: Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem.

Da podsjetimo, jučr je u Egiptu na mirovnom samitu potpisan sporazum Izraela i Hamasa. Tramp je potom ponizio britanskog premijera prilikom obraćanja, a dao je i neobičan komentar Meloni koja se našla u centru pažnje u Egiptu među svjetskim liderima.

