"Prelijepa si, ali nemoj više da pušiš": Đorđa Meloni pocrvenila zbog komentara Erdogana (Video)

Erdogan rekao Đorđi Meloni da mora da prestane da puši.

Izvor: x/printscreen/@achopkins1

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum u Egiptu nakon čega su usledili sastanci visokih evropskih zvaničnika i lidera. Kako piše italijanska "La Stampa", na marginama mirovnog samita sastali su se premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Francuske Emanuel Makron, predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan i premijerka Italije Đorđa Meloni.

Ono što je privuklo veliku pažnju italijanskih medija jeste trenutak rukovanja Erdogana i Meloni. Pored su bili Starmer i Makron koji su ostali u čudu nakon komentara Erdogana.

Erdogan : Đorđa, izgledaš sjajno, prelijepa si. Ali, moram da te natjeram da prestaneš da pušiš.

: Đorđa, izgledaš sjajno, prelijepa si. Ali, moram da te natjeram da prestaneš da pušiš. Makron: Nemoguće!

Đorđa je ostala u čudu, blago je i pocrvenila kako se može videti na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Erdogan je imao blagi osmijeh na licu dok je ovo govorio s obzirom na njegove dobro poznate stavove protiv pušenja.

Meloni: Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem.

NEW:#Turkiye's President Erdoğan tells#Italy's Meloni she's looking well but should give up smoking, calls UK's Starmer a 'good man'



During 4-way meeting also involving France's Macron at Egypt's Gaza Summit. President's anti-smoking stance is well known in Turkiye.pic.twitter.com/YJ7kz9ncwQ — Andrew Hopkins (@achopkins1)October 13, 2025

Da podsjetimo, jučr je u Egiptu na mirovnom samitu potpisan sporazum Izraela i Hamasa. Tramp je potom ponizio britanskog premijera prilikom obraćanja, a dao je i neobičan komentar Meloni koja se našla u centru pažnje u Egiptu među svjetskim liderima.