Poginulo troje diplomata na putu za Egipat: Krenuli na međunarodni mirovni samit

Troje katarskih diplomata poginulo je, a dvojica su povrijeđena u nesreći blizu Šarm el-Šeika dok su putovali na samit o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Izvor: Twitter/screenshot/doyaksec

Troje katarskih diplomata poginulo je u saobraćajnoj nesreći u subotu dok su putovali ka egipatskom letovalištu na Crvenom moru, Šarm el-Šeiku, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Još dvojica diplomata su povrijeđena kada se njihovo vozilo prevrnulo oko 50 kilometara od Šarm el-Šeika, naveli su zvaničnici.

Diplomate, koji su bili deo katarskog protokolarnog tima, putovali su u grad uoči samita na visokom nivou, kojim se obilježava prekid vatre u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su isti zvaničnici. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da daju izjave medijima.

Katar je posredovao u dogovoru o prekidu vatre zajedno sa Egiptom i Sjedinjenim Američkim Državama. Turska se pridružila pregovorima ranije ovog mjeseca u Šarm el-Šeiku, koji su okončani prekidom vatre, oslobađanjem talaca i stotina palestinskih zatvorenika.

Šarm el-Šeik će biti domaćin samita kojim će kopredsedavati egipatski predsednik Abdel-Fatah el-Sisi i američki predsjednik Donald Tramp, prema saopštenju egipatskog predsedništva.

U saopštenju se navodi da će samitu prisustvovati više od dvadeset svetskih lidera, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Makrona, španskog premijera Pedra Sančeza i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, prenosi Associated press.