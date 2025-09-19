Narukvica faraona stara 3.000 godina ukradena iz muzeja u Egiptu i istopljena zbog zlata

Zlatna narukvica stara 3.000 godina, koja je ovog mjeseca nestala iz egipatskog muzeja, ukradena je i istopljena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta.
Narukvica ukrašena perlama od lapis lazulija pripadala je kralju Amenemopeu iz Trećeg prelaznog perioda oko 1000. godine prije nove ere.
Dragocjenost je nestala 9. septembra iz sefa u laboratoriji, nakon čega su egipatske vlasti pokrenule potragu i pojačale kontrole na aerodromima, lukama i granicama zbog straha od šverca, prenio je Rojters.
Istraga je dovela do specijaliste za restauraciju muzeja koji je artefakt ukrao i prodao trgovcu srebrom.
Trgovac ga je predao vlasniku radionice u istorijskom dijelu Kaira, koji je narukvicu prodao topionici zlata, gdje je metal pomiješan sa drugim predmetima.
Iz egipatskog Ministarstva navode da su osumnjičeni uhapšeni i da je zaplijenjen prihod od prodaje u vrijednosti oko 4.000 dolara.
Krađa se dogodila nekoliko sedmica prije planiranog novembarskog otvaranja Velikog egipatskog muzeja u blizini piramida u Gizi, ključnog projekta za promociju drevnog nasljeđa i privlačenje stranih turista.
