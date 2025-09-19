logo
Narukvica faraona stara 3.000 godina ukradena iz muzeja u Egiptu i istopljena zbog zlata

Autor Dušan Volaš
0

Zlatna narukvica stara 3.000 godina, koja je ovog mjeseca nestala iz egipatskog muzeja, ukradena je i istopljena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta.

Narukvica faraona stara 3.000 godina ukradena iz muzeja u Egiptu Izvor: Egipatsko ministarstvo turizma i starina

Narukvica ukrašena perlama od lapis lazulija pripadala je kralju Amenemopeu iz Trećeg prelaznog perioda oko 1000. godine prije nove ere.

Dragocjenost je nestala 9. septembra iz sefa u laboratoriji, nakon čega su egipatske vlasti pokrenule potragu i pojačale kontrole na aerodromima, lukama i granicama zbog straha od šverca, prenio je Rojters.

Istraga je dovela do specijaliste za restauraciju muzeja koji je artefakt ukrao i prodao trgovcu srebrom.

Trgovac ga je predao vlasniku radionice u istorijskom dijelu Kaira, koji je narukvicu prodao topionici zlata, gdje je metal pomiješan sa drugim predmetima.

Iz egipatskog Ministarstva navode da su osumnjičeni uhapšeni i da je zaplijenjen prihod od prodaje u vrijednosti oko 4.000 dolara.

Krađa se dogodila nekoliko sedmica prije planiranog novembarskog otvaranja Velikog egipatskog muzeja u blizini piramida u Gizi, ključnog projekta za promociju drevnog nasljeđa i privlačenje stranih turista.

Agencije

