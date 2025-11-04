logo
Preminuo radnik koji je 11 sati bio zatrpan ispod ruševine: Ljekari nisu uspjeli da ga spasu

Preminuo radnik koji je 11 sati bio zatrpan ispod ruševine: Ljekari nisu uspjeli da ga spasu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Radnik je preminuo nakon urušavanja dijela srednjovekovne Kule grofova u centru Rima, gdje je 11 sati bio zarobljen pod ruševinama.

preminuo radnik koji je bio zatrpan ispod ruševine u rimu Izvor: Stefano Ronchini / Zuma Press / Profimedia

Radnik zarobljen ispod ruševina nakon urušavanja dijela Kule grofova (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je u bolnici Umberto I, saopštili su jutros zdravstveni izvori.

Riječ je o Oktaju Strojičiju, koji je bio zatrpan oko 11 sati prije nego što su ga vatrogasci izvukli iz ruševina, prenijela je Ansa.

Njegovo stanje je bilo ocijenjeno kao "izuzetno teško", pretrpio je srčani zastoj odmah po dolasku Hitne pomoći, a uprkos stabilizaciji i prevozu u bolnicu, ljekari nisu uspjeli da ga spase.

U akciji spasavanja učestvovalo je oko 140 vatrogasaca.

Tokom intervencije dogodila su se dva odvojena urušavanja u razmaku od nešto više od jednog sata, pri čemu je uništen dio srednjovjekovne kule na Carskom forumu.

Prvo urušavanje iznenadilo je radnike koji su izvodili radove, dok se drugo dogodilo dok su spasioci pokušavali da oslobode posljednjeg zarobljenog radnika.

Četiri radnika su uspjela da se sklone, dvojica su ostala zatrpana, a 64-godišnji Gaetano La Mana je oslobođen i prevezen u bolnicu sa lakšim povredama glave. Dvojica radnika su prošla sa manjim ogrebotinama i odbila su hospitalizaciju.

Prema prvim pretpostavkama, do urušavanja je došlo usljed unutrašnjeg sloma konstrukcije, vjerovatno temelja.

Pokrenuta je istraga zbog mogućeg nemara i povreda na radu. Ministar kulture Alesandro Đuli i gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri obišli su mjesto nesreće.

Pojavio se i jeziv snimak urušavanja građevine, a možete ga pogledati klikom OVDE.

Istorijska kula

Kula grofova, visoka 29 metara, nije bila u upotrebi od 2006. godine, ali se radilo na njenoj restauraciji u okviru četvorogodišnjeg projekta "Caput Mundi", finansiranog Nacionalnim planom za oporavak i otpornost (NRRP), koji bi trebalo da bude završen naredne godine, saopštile su vlasti Rima.

Zbog radova na obnovi, područje oko kule bilo je zatvoreno za pješake. Zgradu je 1238. podigao papa Inoćentije III za svoju porodicu.

(Blic)

