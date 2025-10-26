Koncerti da, tehno žurke ne: Rimski Koloseum dobija novu namjenu

Novi direktor rimskog Koloseuma Simone Kviliči najavio je održavanje koncerata u najvećoj turističkoj atrakciji Rima, ali je naglasio da neće biti tehno žurki koje bi mogle da nanesu štetu arheološkom amfiteatru.

Izvor: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Kviliči je predstavio plan da organizuje koncerte u gotovo 2.000 godina starom amfiteatru, a na društvenim mrežama odmah su se pojavile diskusije o budućim "masovnim rejv žurkama" uz šarene ilustracije napravljene uz pomoć vještačke inteligencije.

Direktor Koloseuma rekao je agenciji AP da je čuo žalbe arheologa i Rimljana, užasnutih time što njihovo kulturno nasljeđe može da bude oskrnavljeno u tolikoj mjeri.

Čak su i ljubitelji elektronske muzike izrazili zabrinutost na internetu zbog štete koju bi snažni bas ritam mogao da nanese drevnoj građevini koja nastavlja da rađa nova čuda, poput tajnog carevog prolaza koji se otvara 27. oktobra."Koncerti moraju da poštuju Koloseum kao sveti prostor", rekao je Kviliči, te dodao da je on sastavni dio rimskog identiteta i prožet je vjerskim značajem.

Danas je to mjesto održavanja procesije Krsnog puta tokom Uskrsa, koju tradicionalno vodi papa.

"Muzika mora da bude pažljivo kontrolisana. Pomenuo sam određene umjetnike - ne slučajno - koji već neko vrijeme nisu 'rok', koji sviraju mirnu muziku i privlače mirnu publiku, jer je važno da to ne bude divlja gomila", rekao je Kviliči u prvom intervjuu stranim medijima otkad je preuzeo dužnost 20. oktobra.

On je dodao da je mislio na prigušeniju vrstu muzike, ali da je objavljeno suprotno od onoga što je rekao.

U Koloseumu bi mogli da se održavaju koncerti akustične muzike ili džeza, rekao je Kviliči, navodeći Stinga kao primjer.

Amfiteatar bi mogao da bude domaćin čitanja poezije, plesnih predstava i pozorišnih produkcija kada postojeća mala platforma bude proširena.

Prvi koncerti i rekonstrukcije gladijatorskih borbi u Koloseumu biće održani za oko dvije godine, dodao je Kviliči.