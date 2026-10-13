Tramp poručio Zelenskom i Putinu da se saberu i okončaju rat: "Putin više želi kraj rata nego Zelenski"

Tramp se oglasio o kršenju dogovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine i ponovo je "napao" Zelenskog.

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Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se povodom kršenja takozvanog "energetskog prekida vatre" u ratu između Rusije i Ukrajine o čemu je danas govorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se obratio predstavnicima medija ispred Bijele kuće u Vašingtonu prije polaska za Ohajo, prenosi "Skaj Njuz".

"Vladimir Putin i Volodimir Zelenski moraju da se saberu i okončaju taj prokleti rat. Obje strane su se složile sa energetskim prekidom vatre, a što se tiče kršenja prekida vatre, moraću da vidim za to jer je bilo kršenja dogovora na obje strane, naročito jer Putin više želi kraj rata nego Zelenski", ocijenio je Tramp.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili uvoz ruskog dizela. U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

“Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim tjesnacem i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje“, navodi se objavi američkog predsjednika.