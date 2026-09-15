"Ako želite da vam baterija traje godinama, uradite to": Mehaničar otkrio koju funkciju odmah gasi u automobilu

Sistem Start-Stop u modernim automobilima namijenjen je smanjenju potrošnje goriva, ali španski mehaničar Huanho Himenez upozorava da ova opcija drastično skraćuje vijek akumulatora.

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Moderni automobili prepuni su sistema koji bi trebalo da smanje potrošnju goriva i emisije, ali jedna od najraširenijih funkcija već godinama izaziva rasprave među vozačima i mehaničarima.

Riječ je o sistemu Start-Stop, koji automatski gasi motor kada se automobil zaustavi, na primjer na semaforu, i ponovo ga pokreće kada vozač želi da krene.

Španski mehaničar Huanho Himenez smatra da vozači koji žele da maksimalno produže vek akumulatora treba da razmisle o njegovom isključivanju.

"Ako želite da vam akumulator traje mnogo godina, deaktivirajte Start-Stop", poručio je Himenez.

Razlog je jednostavan - automobil sa sistemom Start-Stop tokom gradske vožnje može ugasiti i ponovo pokrenuti motor mnogo puta, zbog čega su akumulator i sistem pokretanja izloženi znatno većem broju ciklusa nego kod klasičnog automobila.

To, međutim, ne znači da je Start-Stop sam po sebi kvar ili da će automatski uništiti akumulator.

Automobili opremljeni tim sistemom koriste posebno konstruisane EFB ili AGM akumulatore, koji podnose mnogo veći broj ciklusa punjenja i pražnjenja od klasičnih akumulatora. I ostale komponente sistema pokretanja prilagođene su češćem radu.

Himenezova tvrdnja zato se prvenstveno odnosi na dugovječnost. Što je broj ciklusa veći, to je i opterećenje akumulatora veće, posebno ako se automobil pretežno koristi za kratke gradske vožnje tokom kojih alternator nema dovoljno vremena da potpuno nadoknadi potrošenu energiju.

Problem može postati izraženiji kod starijih akumulatora.

Start-Stop sistem po pravilu prati stanje baterije i neće ugasiti motor ako procijeni da nema dovoljno energije za sigurno ponovo pokretanje. Upravo zato vozači ponekad primete da funkcija, koja je ranije radila gotovo na svakom semaforu, odjednom prestane da interveniše.

To može biti jedan od znakova oslabljenog akumulatora, iako postoje i brojni drugi razlozi zbog kojih elektronika privremeno deaktivira Start-Stop - od temperature motora i spoljašnje temperature do rada klima-uređaja i drugih velikih potrošača.

Start-Stop je prvenstveno uveden radi smanjenja potrošnje goriva i emisija tokom stajanja, posebno u gradskoj vožnji.

No Himenezov savet otvara pitanje koje zanima mnoge vlasnike starijih automobila - koliko se ušteda goriva isplati ako istovremeno želite da izvučete maksimalan životni vijek iz skupog akumulatora.

(Mondo)