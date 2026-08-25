Recept za prhke kiflice sa višnjama i makom koje se tope u ustima

Napravite mirisne i nježne kiflice od prhkog testa sa sočnim filom od višanja i maka. Odlične su uz kafu ili čaj i gotove za samo 45 minuta!
Mirisne i nježne kiflice od prhkog tijesta koje se tope u ustima, a u sredini kriju sočan fil od višanja i maka, savršen su izbor za svaku priliku. Odlične su uz kafu ili čaj, a mogu da stoje nekoliko dana i da pritom budu sve ukusnije.
Osnovne informacije o receptu:
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pecivo
- Porcije: 30 komada
- Energetska vrijednost: 170 kcal po porciji
- Vrijeme pripreme: 30 minuta
- Vrijeme termičke obrade: 15 minuta
- Ukupno vrijeme: 45 minuta
Potrebni sastojci
Za prhko tijesto:
- 500 g brašna
- 250 g hladnog maslaca
- 120 g šećera u prahu
- 2 žumanca
- 1 vanilin šećer
- 1 kašičica praška za pecivo
- 2 kašike kisele pavlake
- prstohvat soli
- rendana korica 1 limuna
Za fil od višanja i maka:
- 200 g višanja bez koštica
- 100 g mljevenog maka
- 80 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 kašike griza
- 2 kašike vode
- 1 kašičica limunovog soka
- Za posipanje:
- šećer u prahu
- 1 vanilin šećer (po želji)
Priprema fila
Višnje stavite u šerpicu zajedno sa šećerom i vodom, pa kuvajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi, dok ne omekšaju i puste sok. Dodajte mljeveni mak, griz, vanilin šećer i limunov sok, pa sve dobro promiješajte. Kuvajte još 2 do 3 minuta, dok se fil ne zgusne. Nakon toga, ostavite ga da se potpuno ohladi.
Pravljenje prhkog testa
Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo, šećerom u prahu, vanilin šećerom i prstohvatom soli. Dodajte hladan maslac isječen na kockice, pa prstima utrljajte maslac u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu. U smjesu dodajte žumanca, kiselu pavlaku i rendanu limunovu koricu. Brzo umijesite glatko testo, ali pazite da ga ne mijesite predugo kako bi kiflice ostale prhke. Tijesto umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta.
Oblikovanje kiflica
Ohlađeno tijesto podijelite na tri do četiri dijela. Svaki dio razvijte u krug debljine oko 3 do 4 milimetra, pa ga isijecite na trouglove, kao kada sječete picu. Na širi deo svakog trougla stavite malo fila od višanja i maka. Vodite računa da ne stavite previše fila kako ne bi iscurio tokom pečenja. Uvijte trouglove od šireg dijela ka vrhu i tako oblikujte kiflice.
Pečenje i posipanje
Kiflice poredajte na pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Pecite ih u rerni zagrijanoj na 180°C oko 12 do 15 minuta. Kiflice treba da ostanu svijetle, sa tek blago zlatnim ivicama. Izvadite ih iz rerne, ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih obilno pospite šećerom u prahu.
Važan savjet za pripremu
Ukoliko za fil koristite zamrznute višnje, nemojte ih potpuno odmrzavati i sipati sav sok. Najbolje je da ih kratko prokuvate, a da višak tečnosti ostavite da ispari. Na taj način će fil biti dovoljno gust i neće curiti iz kiflica tokom pečenja.