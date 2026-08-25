Recept za prhke kiflice sa višnjama i makom koje se tope u ustima

Napravite mirisne i nježne kiflice od prhkog testa sa sočnim filom od višanja i maka. Odlične su uz kafu ili čaj i gotove za samo 45 minuta!

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Mirisne i nježne kiflice od prhkog tijesta koje se tope u ustima, a u sredini kriju sočan fil od višanja i maka, savršen su izbor za svaku priliku. Odlične su uz kafu ili čaj, a mogu da stoje nekoliko dana i da pritom budu sve ukusnije.

Osnovne informacije o receptu:

Kuhinja: domaća

Kategorija: pecivo

Porcije: 30 komada

Energetska vrijednost: 170 kcal po porciji

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme termičke obrade: 15 minuta

Ukupno vrijeme: 45 minuta

Potrebni sastojci

Za prhko tijesto:

500 g brašna

250 g hladnog maslaca

120 g šećera u prahu

2 žumanca

1 vanilin šećer

1 kašičica praška za pecivo

2 kašike kisele pavlake

prstohvat soli

rendana korica 1 limuna

Za fil od višanja i maka:

200 g višanja bez koštica

100 g mljevenog maka

80 g šećera

1 vanilin šećer

2 kašike griza

2 kašike vode

1 kašičica limunovog soka

Za posipanje:

šećer u prahu

1 vanilin šećer (po želji)

Priprema fila

Višnje stavite u šerpicu zajedno sa šećerom i vodom, pa kuvajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi, dok ne omekšaju i puste sok. Dodajte mljeveni mak, griz, vanilin šećer i limunov sok, pa sve dobro promiješajte. Kuvajte još 2 do 3 minuta, dok se fil ne zgusne. Nakon toga, ostavite ga da se potpuno ohladi.

Pravljenje prhkog testa

Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo, šećerom u prahu, vanilin šećerom i prstohvatom soli. Dodajte hladan maslac isječen na kockice, pa prstima utrljajte maslac u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu. U smjesu dodajte žumanca, kiselu pavlaku i rendanu limunovu koricu. Brzo umijesite glatko testo, ali pazite da ga ne mijesite predugo kako bi kiflice ostale prhke. Tijesto umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta.

Oblikovanje kiflica

Ohlađeno tijesto podijelite na tri do četiri dijela. Svaki dio razvijte u krug debljine oko 3 do 4 milimetra, pa ga isijecite na trouglove, kao kada sječete picu. Na širi deo svakog trougla stavite malo fila od višanja i maka. Vodite računa da ne stavite previše fila kako ne bi iscurio tokom pečenja. Uvijte trouglove od šireg dijela ka vrhu i tako oblikujte kiflice.

Pečenje i posipanje

Kiflice poredajte na pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Pecite ih u rerni zagrijanoj na 180°C oko 12 do 15 minuta. Kiflice treba da ostanu svijetle, sa tek blago zlatnim ivicama. Izvadite ih iz rerne, ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih obilno pospite šećerom u prahu.

Važan savjet za pripremu

Ukoliko za fil koristite zamrznute višnje, nemojte ih potpuno odmrzavati i sipati sav sok. Najbolje je da ih kratko prokuvate, a da višak tečnosti ostavite da ispari. Na taj način će fil biti dovoljno gust i neće curiti iz kiflica tokom pečenja.