Hrskava pileća krilca kao iz KFC-a: Spolja krckaju, iznutra sočna, a tajna je u pohovanju

Kako da napravite hrskava pileća krilca kao iz KFC-a? Tajna je u dvostrukom pohovanju...

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Mnogi obožavaju hrskava pileća krilca iz restorana brze hrane, ali kod kuće često ne uspijevaju da dobiju onu prepoznatljivu koricu – spolja da krcka, a unutra meso da ostane sočno.

Tajna nije u posebnom začinu, već u načinu pohovanja. Dvostruko pohovanje brašnom i kukuruznim skrobom pravi vazdušnu i hrskavu koricu koja podsjeća na onu iz poznatih restorana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: pileća krilca

Količina: 4 porcije

Energetska vrijednost: 750 kcal po porciji

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme termičke obrade: 20 minuta

Ukupno vrijeme: 100 minuta

Sastojci

12 pilećih krilaca

1 crni luk

1 kašičica začina za roštilj

so po ukusu

biber po ukusu

300 g brašna

60 g kukuruznog skroba

1 kašičica mljevene paprike

1 l suncokretovog ulja za prženje



Priprema

1. Mariniranje krilaca

Operite pileća krilca i isijecite ih u predjelu zglobova na tri dijela. Za pripremu koristite drugi i treći dio krilca, dok vrhove možete sačuvati za kuvanje supe ili čorbe.

Stavite krilca u posudu, dodajte crni luk isječen na polumjesece, začin za roštilj, so i biber. Sve dobro promiješajte, pokrijte posudu i ostavite u frižideru oko sat vremena da se meso marinira.

2. Priprema pohovanja

Pomiješajte brašno, kukuruzni skrob i mljevenu papriku.

Izvadite krilca iz marinade i dobro ih uvaljajte u pripremljenu smjesu. Svaki komad treba da bude potpuno obložen.

Potom ih prebacite u cjediljku i spustite u posudu sa hladnom vodom na oko 10 sekundi, odnosno dok mehurići ne prestanu da izlaze.

Odmah ih ponovo vratite u smjesu za pohovanje i još jednom dobro uvaljajte. Upravo ovaj korak pravi dvostruku koricu i daje krilcima karakterističnu hrskavost.

3. Prženje

U dublji tiganj sipajte 1 l suncokretovog ulja i dobro ga zagrijte. Pržite krilca dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu.

Kada isplivaju na površinu ulja, to je znak da su uglavnom gotova. Izvadite ih na papirni ubrus kako bi se odstranio višak masnoće.

Trik za najhrskavija krilca

Najvažniji korak je dvostruko pohovanje sa kratkim potapanjem u hladnu vodu. Voda napravi sitne nepravilnosti u sloju brašna koje se tokom prženja pretvaraju u hrskave ljuspice na korici, baš kao kod restoranskih pilećih krilaca.