Najprljavije stvari u kuhinji nisu ono što mislite: Treba da se mijenjaju svaki dan

Mikrobiolozi upozoravaju na predmet u kuhinji koji lako postaje leglo bakterija. Saznajte kako pravilno da ga perete i dezinfikujete.

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Jedna svakodnevna stvar u kuhinji može biti idealno mjesto za mikrobe.

Vlaga i ostaci hrane pogoduju njihovom razmnožavanju.

Pravilno pranje i redovna zamjena smanjuju rizik od kontaminacije.

Iako ih koristimo po nekoliko puta dnevno, kuhinjskim krpama rijetko posvećujemo pažnju koju zaslužuju. Mikrobiolozi upozoravaju da je upravo ovaj svakodnevni rekvizit jedno od najpogodnijih mjesta za razmnožavanje opasnih mikroorganizama u čitavom domaćinstvu.

Kuhinjske krpe lako postaju kontaminirane bakterijama, virusima i gljivicama, posebno kada se koriste za brisanje radnih površina, stola ili uklanjanje ostataka hrane.

Zašto su krpe idealno okruženje za mikrobe?

Stručnjaci ističu da bolesti koje se prenose hranom nemaju uvijek izvor u samim namirnicama, već u priboru kojim se služimo.

Rizik od patogena: Na prljavim krpama redovno se talože bakterije poput E. coli, Salmonella i Campylobacter, koje mogu izazvati ozbiljne stomačne opstipacije i trovanja.

Na prljavim krpama redovno se talože bakterije poput E. coli, Salmonella i Campylobacter, koje mogu izazvati ozbiljne stomačne opstipacije i trovanja. Vlaga i organski ostaci: Brajan Hedlund, mikrobiolog sa Univerziteta Nevada u Las Vegasu, objašnjava da mikroskopski ostaci sirove ili kuvane hrane služe kao direktna hrana mikrobima, dok im dugotrajna vlaga u tkanini pruža savršeno okruženje za brzo razmnožavanje.

Postoji li izuzetak od ovog pravila?

Ako kuhinjsku krpu koristite isključivo za sušenje tek opranih, čistih ruku, nije neophodno da je mijenjate baš svakog dana.

Međutim, u većini domaćinstava ista krpa nesvjesno služi za više namena - od brisanja ruku, preko brisanja posuđa, pa sve do brzog uklanjanja mrvica ili tečnosti sa radne ploče. Zbog ukrštene kontaminacije, znatno je sigurnije ubaciti krpu na pranje na kraju dana nego pokušavati prisjetiti se za šta je sve korišćena, piše Klix.

Kuhinjske krpe

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Stručni vodič za pravilno pranje i dezinfekciju

Da bi kuhinjske krpe bile u potpunosti bezbjedne za ponovnu upotrebu, obično pranje na nižim temperaturama nije dovoljno. Mikrobiolozi savjetuju sledeći protokol:

Odvojite ih od odjeće: Kuhinjski tekstil uvijek perite odvojeno od ostalog veša i garderobe.

Kuhinjski tekstil uvijek perite odvojeno od ostalog veša i garderobe. Visoka temperatura: Koristite programe sa vrućom vodom (90°C) uz dodatak jakog deterdženta i sredstva na bazi kiseonika ili izbjeljivača. Visoka temperatura u kombinaciji sa oksidansima znatno efikasnije uništava mikroorganizme u poređenju sa hladnijom vodom.

Koristite programe sa vrućom vodom (90°C) uz dodatak jakog deterdženta i sredstva na bazi kiseonika ili izbjeljivača. Visoka temperatura u kombinaciji sa oksidansima znatno efikasnije uništava mikroorganizme u poređenju sa hladnijom vodom. Termička obrada nakon pranja: Osušite krpe u mašini za sušenje na visokoj temperaturi ili ih nakon sušenja na vazduhu temeljno ispeglajte vrućom peglom na paru.

Uvođenjem ove jednostavne dnevne navike smanjujete rizik od unošenja bakterija u obroke i čuvate zdravlje cijele porodice.

(Lepa i srećna/Mondo)