Zaboravite pločice i drvo na stepenicama, ovaj jeftin materijal je hit: Svi su oduševljeni kako izgleda

Ni drvo, ni keramika, ovaj materijal se pokazao kao sjajno rešenje za stepenice, a jeftinije je!

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Drvene stepenice izgledaju elegantno i mogu trajati decenijama, ali njihova cijena često može ozbiljno da optereti kućni budžet. Sa druge strane, keramičke pločice jesu praktične, ali mnogima djeluju hladno i manje prijatno za životni prostor. Upravo zato sve više pažnje privlači jedno treće rješenje, vinilne obloge za stepenice.

Vinilne stepenice predstavljaju praktičnu alternativu drvetu, a mogu da izgledaju gotovo identično kao prirodno drvo. Osim toga, znatno su povoljnije, jednostavne za održavanje i otporne na svakodnevno habanje.

Stepenice su jedan od najopterećenijih dijelova kuće. Njima se prolazi svakog dana, po njima trče djeca, a tragove mogu ostaviti i kućni ljubimci. Zbog toga materijal za njihovu završnu obradu ne treba birati samo prema izgledu, već i prema otpornosti.

Posljednjih godina sve popularnije postaju vinilne daske, odnosno LVT i SPC obloge, koje su namijenjene upravo za ovakve površine. Nekada se na vinil gledalo kao na privremeno ili jeftino rješenje, ali savremeni modeli izgledaju mnogo kvalitetnije i dostupni su u velikom broju dezena koji imitiraju hrast, jasen i druge vrste drveta.

Zašto su vinilne stepenice sve popularnije?

Prije samo desetak godina postavljanje vinila na stepenice bilo je znatno komplikovanije. Problem su predstavljali završeci na ivicama, nedostatak odgovarajućih profila i činjenica da klasične podne obloge nisu bile prilagođene obliku stepenika.

Danas je situacija drugačija. Proizvođači nude posebne sisteme za stepenice, gotova gazišta i profile koji omogućavaju urednu završnu obradu ivica. Zbog toga vinil više nije samo improvizovano rješenje, već opcija koju sve češće biraju i dizajneri enterijera.

Najveća prednost je što stepenice mogu da dobiju izgled drveta, ali bez njegove cijene i zahtjevnog održavanja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju vinilne stepenice

Vinil izgleda kao drvo, ali je mnogo jednostavniji za održavanje

Jedna od najvećih prednosti savremenog vinila jeste upravo njegov izgled. Kvalitetni modeli mogu veoma uvjerljivo da imitiraju prirodno drvo, pa se stepenice lako mogu uklopiti sa podom u dnevnoj sobi ili hodniku.

Za prometne površine važno je birati kvalitetniji materijal odgovarajuće klase upotrebe. Kod pojedinih kvalitetnijih modela navode se klase 33 ili 34 i habajući sloj od oko 0,55 milimetara, što pruža veću otpornost na svakodnevno korišćenje.

Vinil je otporan na vlagu i mnogo jednostavniji za čišćenje od drveta. U većini slučajeva dovoljno je redovno usisavanje i brisanje dobro oceđenom vlažnom krpom. Još jedna prednost je što vinil može biti prijatniji za hodanje od pločica. Površina nije toliko hladna pod bosim nogama, dok lijepljena obloga može doprinijeti i smanjenju buke pri hodanju.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju vinil podovi u kuhinji!

Na šta treba obratiti pažnju prilikom postavljanja?

Iako vinil može djelovati kao materijal koji je jednostavan za postavljanje, stepenice zahtijevaju veću preciznost nego ravna podna površina. Prvo i najvažnije pravilo jeste da se za stepenice ne koristi klasičan „plivajući“ sistem sa klik-spajanjem. Oblogu je potrebno odgovarajućim ljepilom trajno pričvrstiti za podlogu, kako bi bila stabilna i bezbjedna pri svakodnevnom korišćenju.

Podloga takođe mora biti potpuno ravna, čista i suva. Beton ili OSB potrebno je dobro pripremiti, a po potrebi koristiti masu za izravnavanje. Pošto su vinilne obloge relativno tanke, svaka neravnina na podlozi može kasnije postati vidljiva.

Posebnu pažnju treba posvetiti ivicama stepenika. One moraju biti pravilno završene odgovarajućim profilom, fabrički oblikovanim elementom ili drugom odgovarajućom završnom lajsnom. To ne utiče samo na izgled već i na trajnost cijele obloge.

Da li se vinil na stepenicama isplati?

Ako želite izgled drveta, ali ne želite da izdvojite veliki novac za hrastova ili jasenova gazišta, vinil može biti veoma zanimljiva alternativa.

Njegove najveće prednosti su povoljnija cijena, veliki izbor dezena, jednostavno održavanje i dobra otpornost na svakodnevno korišćenje. Uz kvalitetnu pripremu podloge i pravilno postavljanje, stepenice mogu izgledati moderno i elegantno, a da pritom ne zahtijevaju održavanje kakvo traži pravo drvo.

Ipak, ne treba birati samo prema cijeni. Kvalitet materijala, odgovarajući završni profili i stručna montaža veoma su važni, naročito zbog bezbjednosti na stepenicama.

Zato vinil nije samo „jeftina zamjena“ za drvo. Kod kvalitetnih modela može biti praktično, moderno i dugotrajno rješenje koje će stepenicama dati izgled drveta, ali uz znatno manje brige oko održavanja.