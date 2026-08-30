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Ovaj trik može da smanji gužvanje veša: Glavni "alat" već imate u kući

Ovaj trik može da smanji gužvanje veša: Glavni "alat" već imate u kući

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Saznajte kako kuglice od aluminijumske folije mogu pomoći da veš nakon pranja bude manje izgužvan i kako pravilno prati garderobu.

Kuglice od aluminijumske folije u mašini smanjuju gužvanje veša Izvor: Shutterstock
  • Kuglice od aluminijumske folije sve češće se koriste kao trik protiv gužvanja veša.
  • Uz pravilno punjenje mašine i brzo vađenje garderobe, mogu pomoći da odjeća nakon pranja bude manje izgužvana.
  • Ipak, za potpuno ravne košulje pegla ostaje nezamjenjiva.

Peglanje je jedan od kućnih poslova koji mnogi najradije izbjegavaju, ali postoji jednostavan trik koji bi mogao da smanji količinu izgužvanog veša nakon pranja.

Na internetu se već neko vrijeme dijeli savjet da u bubanj veš-mašine treba ubaciti nekoliko kuglica napravljenih od aluminijumske folije. Oni koji su ga isprobali tvrde da na ovaj način odjeća nakon pranja izlazi manje izgužvana, pa se dio garderobe može složiti ili okačiti bez peglanja.

Sve što treba da uradite jeste da napravite nekoliko čvrstih kuglica od aluminijumske folije i ubacite ih u bubanj zajedno sa vešom.

Ovaj trik se često preporučuje i za mašine za sušenje, gdje bi kuglice trebalo da pomognu u smanjenju statičkog elektriciteta.

Izvor: Shutterstock

Ipak, sama folija neće učiniti da svaki komad odjeće izađe iz mašine potpuno ispeglan. Mnogo je važnije kako punite mašinu i šta radite sa vešom nakon završetka programa.

Kako da veš bude manje izgužvan

Bubanj nemojte pretrpavati. Odjeći je potrebno dovoljno prostora da se slobodno pomjera tokom pranja.

Prije ubacivanja u mašinu nemojte ostavljati garderobu potpuno zgužvanu, posebno košulje i majice. Takođe, nemojte pretjerivati sa količinom omekšivača.

Jedan od najvažnijih savjeta je da veš izvadite iz mašine čim se ciklus završi. Ako mokra garderoba satima ostane u zatvorenom bubnju, nabori će se dodatno učvrstiti i peglanje će biti mnogo teže.

Nakon vađenja svaki komad dobro protresite prije nego što ga okačite. Košulje i majice možete odmah poravnati rukama dok su još vlažne, naročito oko kragne, rukava i donjeg dijela.

Izvor: Shutterstock

Za svakodnevnu garderobu poput majica, pidžama i trenerki, kombinacija pravilnog punjenja mašine, brzog vađenja veša i kuglica od aluminijumske folije može pomoći da bude manje gužvanja.

Ipak, ako želite savršeno ravne košulje i odjeću od materijala koji se lako gužvaju, pegla će i dalje biti teško zamjenjiva.

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Tagovi

peglanje uređenje doma trikovi

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