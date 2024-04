Male promjene mogu napraviti veliku razliku: Trikovi da vam dom izgleda skupo i luksuzno

Sa malo kreativnosti, vaš dom može izgledati skupo i luksuzno. Iako imate skromna sredstva, postoje brojni trikovi i strategije kako da vaš stan izgleda "kao iz žurnala". Luksuz nije samo u cijeni, već u pažljivom odabiru i stilu.

Evo nekoliko ključnih stvari na koje treba da obratite pažnju prilikom uređivanja svog enterijera:

Miks tekstura: Kombinovanje različitih tekstura daje prostoru sofisticiran izgled. Na primjer, dodajte mekane jastuke ili ćebad na kožni kauč kako biste uravnotežili glatku površinu kože. Izbjegavajte uparivanje stvari sa istim završetkom ili teksturama.

Veliki tepih u dnevnoj sobi: Tepih povezuje nameštaj i čini prostor većim. Izaberite tepih koji zauzima veći dio sredine sobe. U sobi sa neutralnim tonovima upotrebite tepih sa hrabrim bojama ili uzorcima kao centralni komad.

Sakrijte nered: Luksuzni domovi su uredni, pa sakrijte nered. Stavite igračke ili stvari u korpe i dekorativne posude. Koristite različite posude različitih stilova i materijala kako biste izrazili svoj lični stil.

Zategnuti jastuci: Prepunjeni jastuci izgledaju kao jastuci iz hotela. Napunite jastučnice većim jastucima nego što su mjere samih jastučnica. Stavite ih na sofe, fotelje, krevete i gdje god želite da gostima pružite osjećaj kao da su u hotelu sa pet zvjezdica.

Postavite zavjese visoko: Visoke zavjese stvaraju iluziju višeg plafona. Postavite držače za zavjese blizu plafona umjesto neposredno iznad prozora. Odaberite dugačke, lepršave zavjese za još veći efekat.

Izaberite luksuzne materijale: Koristite materijale kao što su svila, kašmir, lan i pamuk visokog kvaliteta. Čak i manji komadi namještaja od punog drveta ili dekoracije od ovih prirodnih materijala mogu uneti luksuz u prostoriju.

Detalji su važni: Obratite pažnju na detalje. Dodajte elegantne ručke na ormane, postavite svijeće ili vaze sa cvijećem. Male promjene mogu napraviti veliku razliku.

Povećajte prostor za odlaganje: Više prostora za odlaganje čini da dom izgleda organizovano i luksuzno. Dodajte police, ormariće i korpe ili kutije za skladištenje.

Osvijetlite prostor: Dobro osvjetljenje čini prostor svjetlijim i otvorenijim. Dodajte stojeće, zidne ili stone lampe i svijećnjake.

Udaljite namještaj od zida: Jedna od najgorih grešaka koju možete da napravite jeste da sav namještaj primaknete uza zid. Iako je malim sobama takvo postavljanje namještaja jedina opcija, u većim prostorijama, poput dnevne sobe, to bi ipak trebalo izbjegavati. Većina ljudi misli da će namještaj do zida učiniti malu prostoriju vizuelno vijećom, ali to nije istina. Odmaknite namještaj makar desetak centimetara i bićete iznenađeni dobijenom razlikom.

Sakrijte kablove:Kablovi raznih uređaja koji su izloženi tako da ih svi mogu primijetiti ne doprinose osjećaju luksuza. Konkretno rješenje ne postoji, ali pokušajte da ih sakrijete koliko god vam to ambijent dozvoljava. Osim estetskog problema, zamršeni kablovi predstavljaju problem opasan po život.

Izbjegavajte monohromatsko uređenje: Stotinu bež nijansi u sobi je još jedan od pouzdanih načina da prostorija postane dosadna. Iako je bež veoma zahvalna boja, s njom ipak ne treba pretjerivati. Ako su već zidovi tako obojeni, onda neka namještaj ne bude isti takav, već oživite prostoriju nekim upadljivim detaljima jarkih boja.

Personalizujte prostor: Dodajte lične predmete kao što su umjjetnička dela, fotografije i suveniri. Vaša ličnost i priča čine dom posebnim.

(Politika magazin)