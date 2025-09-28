logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trikovi za sezonsko odlaganje obuće: Zbog jedne greške može brzo da puca i usmrdi se, evo kako da je sačuvate

Trikovi za sezonsko odlaganje obuće: Zbog jedne greške može brzo da puca i usmrdi se, evo kako da je sačuvate

Autor mondo.ba
0

Saznajte kako pravilno odložiti obuću sa sezone na sezonu. Praktični savjeti za čišćenje, čuvanje i pakovanje obuće da ostane kao nova.

Kako čuvati obuću savjeti Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

Sezonsko mijenjanje garderobe i obuće često je izazov – posebno kada želite da vaši omiljeni parovi cipela, čizama ili sandala i nakon nekoliko mjeseci pauze izgledaju kao novi. Ako obuću ne skladištite pravilno, lako može izgubiti oblik, dobiti neprijatan miris ili čak ispucati. Evo praktičnih savjeta kako da obuća bude zaštićena i spremna za sljedeću sezonu.

1. Temeljno očistite obuću prije odlaganja

Prije nego što spakujete obuću, obavezno je očistite.

  • Kožna obuća – prebrišite vlažnom krpom, nanesite kremu ili balzam za negu kože.
  • Anatomske i sportske patike – operite pertle i uložke, spolja obrišite vlažnom krpom ili ih operite u mašini (ako je dozvoljeno).
  • Čizme od antilopa – očistite specijalnom četkom ili gumicom za antilop.

Obuća koja stoji prljava brže propada, a fleke i tragovi se kasnije teže uklanjaju.

2. Obezbjedite da budu potpuno suve

Vlaga je najveći neprijatelj obuće. Prije odlaganja ostavite obuću da se prirodno osuši (najbolje 24–48 sati). Vlažna obuća može razviti buđ i neprijatan miris.

Trik: Stavite u unutrašnjost malo zgužvanog novinskog papira ili kesice silika gela – on upija vlagu i održava obuću svježom.

Čišćenje patika
Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Sačuvajte oblik obuće

Kako se obuća ne bi deformisala:

  • Napunite unutrašnjost papirom, ulošcima ili specijalnim kalupima.
  • Visoke čizme možete "uspraviti" pomoću rolnica od kartona ili plastičnih držača.
  • Nikada nemojte slagati teške parove jedne preko drugih – to oštećuje oblik.

4. Birajte pravo pakovanje

Najbolje je da obuću odlažete u:

  • Originalne kutije – pregledne i praktične.
  • Platnene vrećice – dozvoljavaju da obuća "diše".
  • Plastične providne kutije sa poklopcem – odlične za organizaciju i zaštitu od prašine.

Izbejgavajte najlonske kese jer zadržavaju vlagu i mogu dovesti do oštećenja materijala.

Čuvanje obuće u kutijama
Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

5. Nađite idealno mjesto za skladištenje

Obuću čuvajte na suvom, prozračnom i tamnom mjestu. Toplota i vlaga ubrzavaju propadanje, pa izbjegavajte podrume i tavane. Ormar ili komoda u hodniku često su najbolje rješenje.

6. Osvježite obuću prirodnim trikovima

Da bi i posle nekoliko mjeseci bila prijatna za nošenje:

  • Stavite kesice lavande ili suve nane u kutiju.
  • Koristite sodu bikarbonu u malim platnenim vrećicama da upije mirise.

Zaključak

Pravilno odlaganje obuće štedi novac i produžava vijek vaših omiljenih pari. Ako obuću očistite, osušite, zaštitite i spakujete u odgovarajuće kutije ili vrećice, sljedeće sezone izgledaće kao nova – spremna da ponovo upotpuni vaš stil.

Možda će vas zanimati

Tagovi

obuća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA