Trikovi za sezonsko odlaganje obuće: Zbog jedne greške može brzo da puca i usmrdi se, evo kako da je sačuvate

Saznajte kako pravilno odložiti obuću sa sezone na sezonu. Praktični savjeti za čišćenje, čuvanje i pakovanje obuće da ostane kao nova.

Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

Sezonsko mijenjanje garderobe i obuće često je izazov – posebno kada želite da vaši omiljeni parovi cipela, čizama ili sandala i nakon nekoliko mjeseci pauze izgledaju kao novi. Ako obuću ne skladištite pravilno, lako može izgubiti oblik, dobiti neprijatan miris ili čak ispucati. Evo praktičnih savjeta kako da obuća bude zaštićena i spremna za sljedeću sezonu.

1. Temeljno očistite obuću prije odlaganja

Prije nego što spakujete obuću, obavezno je očistite.

Kožna obuća – prebrišite vlažnom krpom, nanesite kremu ili balzam za negu kože.

– prebrišite vlažnom krpom, nanesite kremu ili balzam za negu kože. Anatomske i sportske patike – operite pertle i uložke, spolja obrišite vlažnom krpom ili ih operite u mašini (ako je dozvoljeno).

– operite pertle i uložke, spolja obrišite vlažnom krpom ili ih operite u mašini (ako je dozvoljeno). Čizme od antilopa – očistite specijalnom četkom ili gumicom za antilop.

Obuća koja stoji prljava brže propada, a fleke i tragovi se kasnije teže uklanjaju.

2. Obezbjedite da budu potpuno suve

Vlaga je najveći neprijatelj obuće. Prije odlaganja ostavite obuću da se prirodno osuši (najbolje 24–48 sati). Vlažna obuća može razviti buđ i neprijatan miris.

Trik: Stavite u unutrašnjost malo zgužvanog novinskog papira ili kesice silika gela – on upija vlagu i održava obuću svježom.

Čišćenje patika

Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Sačuvajte oblik obuće

Kako se obuća ne bi deformisala:

Napunite unutrašnjost papirom, ulošcima ili specijalnim kalupima.

Visoke čizme možete "uspraviti" pomoću rolnica od kartona ili plastičnih držača.

Nikada nemojte slagati teške parove jedne preko drugih – to oštećuje oblik.

4. Birajte pravo pakovanje

Najbolje je da obuću odlažete u:

Originalne kutije – pregledne i praktične.

– pregledne i praktične. Platnene vrećice – dozvoljavaju da obuća "diše".

– dozvoljavaju da obuća "diše". Plastične providne kutije sa poklopcem – odlične za organizaciju i zaštitu od prašine.

Izbejgavajte najlonske kese jer zadržavaju vlagu i mogu dovesti do oštećenja materijala.

Čuvanje obuće u kutijama

Izvor: Kostikova Natalia/Shutterstock

5. Nađite idealno mjesto za skladištenje

Obuću čuvajte na suvom, prozračnom i tamnom mjestu. Toplota i vlaga ubrzavaju propadanje, pa izbjegavajte podrume i tavane. Ormar ili komoda u hodniku često su najbolje rješenje.

6. Osvježite obuću prirodnim trikovima

Da bi i posle nekoliko mjeseci bila prijatna za nošenje:

Stavite kesice lavande ili suve nane u kutiju.

Koristite sodu bikarbonu u malim platnenim vrećicama da upije mirise.

Zaključak

Pravilno odlaganje obuće štedi novac i produžava vijek vaših omiljenih pari. Ako obuću očistite, osušite, zaštitite i spakujete u odgovarajuće kutije ili vrećice, sljedeće sezone izgledaće kao nova – spremna da ponovo upotpuni vaš stil.