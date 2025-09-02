Fatalle.shop – Jedinstvena online platforma koja povezuje region sa modnom mapom svijeta

U prirodnom ambijentu Ranča Ćuk u Banjaluci održan je Fatalle by Signature Soirée, događaj kojim je zvanično predstavljena prva regionalna online platforma za premium obuću – Fatalle.shop.

Izvor: Fatalle.shop

Fatalle.shop je nastao kao odlučan preduzetnički iskorak dvije žene – Tijane Đurđević i Nataše Petrović, dugogodišnjeg TV lica i vlasnice agencije za marketing i promociju Signature. Njihova ideja bila je da premium brendove učine dostupnijim ženama i muškarcima koji kvalitet, estetiku i etiku nose kao lični izbor i životnu vrijednost.

Na platformi Fatalle dostupni su italijanski i brazilski brendovi Guilhermina, Prosperine, Alex i Arbiter, prepoznatljivi po neprikosnovenom kvalitetu, limitiranim kolekcijama i ručnoj izradi, uz 100% proizvodnju u vlastitim zemljama i manufakturama.

Upravo to Fatalle.shop izdvaja od postojećih web store-ova na tržištu, donoseći publici u BiH i regionu jedinstvenu ponudu premium brendova koji su odavno prisutni u velikim modnim centrima.

„Važno je šta biramo za sebe, jer tragove vlastitog postojanja ispisujemo svakim svojim korakom“ – poruka je i slogan platforme Fatalle. Upravo tu leži njena snaga, jer premium moda nije privilegija onih čiji je svijet oblikovan milionskim marketinškim kampanjama, već lično pravo zdravog izbora svih koji prepoznaju vrijednost u suštini.

Atmosfera večeri savršeno je dočarala filozofiju Fatalle-a. Modeli su bili predstavljeni na postamentima poput eksponata u galerijskom prostoru, dok su se služili kokteli s potpisom brendova Fatalle i Frutela, partnera događaja, te najfiniji italijanski specijaliteti i sushi iz Arigato Sushi Bara, prijatelja događaja. Muzika je stvarala ritam koji je pratio svaki razgovor i svaki pogled na jedinstvene, elegantne kolekcije.

Pokretanjem platforme u maju ove godine, Fatalle.shop pokazuje vjeru da moda u regionu može dobiti svoj premium store online formata. Fatalle by Signature Soirée bio je prvi javni korak u priči koja tek počinje – priči o tome da ćemo ovdje imati otvoren prozor za one koji ne pristaju na manje od onoga što zaslužuju.

(Promo)