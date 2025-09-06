logo
Top 5 trendova obuće koje će preplaviti ulice na jesen: Osvajaju i modne piste, ali jedan model će iznenaditi

Autor Radmila Ilić
0

Otkrijte top 5 trendova obuće za jesen 2025! Čizme, gležnjače i patike koje će preplaviti ulice i osvojiti modne piste. Pronađite savršen par i osvježite jesenji stil.

Obuća za jesen 2025 Izvor: puhhha/Shutterstock

Jesen 2025. donosi osvežene modne trendove, a obuća je ključni detalj koji svaka ljubiteljka stila želi da istakne. Od čizama do patika, ove sezone dominira kombinacija udobnosti, stila i hrabrih detalja. Evo top 5 trendova koji će oblikovati ulice ove jeseni.

1. Gležnjače sa masivnim đonom

Chunky gležnjače i dalje vladaju, ali ove jeseni donose i nove detalje – metalne kopče, debelu špicastu formu i kontrastne boje. Idealne su za urbani izgled i savršeno se kombinuju sa farmericama i oversize kaputima.

2. Visoke čizme do koljena

Klasične visoke čizme do kolena dobijaju moderan twist – kombinacije kože i tkanine, ukrašene kaiševima ili resama. Ove čizme vizuelno izdužuju noge i daju eleganciju svakom outfitu, bilo da nosite haljinu ili mini suknju.

Visoke čizme do kolena
Izvor: Mariia Boiko/Shutterstock

3. Patike u neutralnim tonovima

Patike i dalje nisu rezervisane samo za sport. Neutralne boje poput bež, krem i svetlo braon su ove jeseni hit, a modeli sa debelim đonom i zanimljivim teksturama ističu vaš casual stil. Idealne su za kombinovanje sa kaputima i oversized džemperima.

4. Čizme sa životinjskim printom

Od zmijske do leopard kože, životinjski print vraća se kao statement detalj. Ove čizme su savršene za one koji žele da unesu malo hrabrosti u jesenji outfit. Najbolje se kombinuju sa jednostavnim komadima odjeće kako bi obuća došla do izražaja.

Čisme sa životinjskim printom
Izvor: Victoria Fox/Shutterstock

5. Sandale i cipele sa otvorenom petom

Iako zvuči neočekivano za jesen, sandale sa otvorenom petom i sofisticirane cipele sa remenčićima osvježavaju look za prelazni period. Idealne su za indoor događaje i kreativne kombinacije sa čarapama ili tanjim pantalonama.

Kako stilizovati obuću ove jeseni?

Ove sezone je pravilo "statement detalj" u centru pažnje. Kombinujte masivne gležnjače sa neutralnim kaputima, dok životinjski print može biti jedini akcenat u outfitu. Patike u neutralnim tonovima čine casual look modernim, a visoke čizme dodaju sofisticiranost.

Jesen 2025. je idealno vrijeme da osvježite garderober i isprobate nove trendove obuće. Bilo da birate masivne gležnjače, statement čizme ili neutralne patike, obuća će biti centralni detalj svakog stajlinga. Pronađite svoj par i oslobodite modnu kreativnost.

