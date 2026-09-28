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Ovo je najgledanija serija na svijetu: Superherojska drama zaludila gledaoce, ima skoro savršenu ocjenu (Video)

Ovo je najgledanija serija na svijetu: Superherojska drama zaludila gledaoce, ima skoro savršenu ocjenu (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Poslije kultnih serija koje su nas držale na ivici sjedišta ili prikazivale bahanalije bogaša na udaljenim ostrvima, stiže međugalaktička misterija "Lanterns".

Superherojska drama zaludila gledaoce, ima skoro savršenu ocjenu Izvor: HBO Max

HBO je dom hvaljenih serija kao što su "The Wire", "Sopranovi", "Succession" i "Bijeli lotos", ali ovog puta je u fokusu superherojska serija "Lantern".

Gledaoci i kritičari pohvalili su je zbog toga što prevazilazi uobičajene naučnofantastične i superherojske klišee i donosi priču ukorenjenu u savremenom svijetu. Kritičari su je hvalili zbog "neustrašivih glumačkih izvedbi, prizemljenog scenarija i harizmatične hemije", dok obožavaoci ovo posljednje opisuju kao "magnetnu alhemiju".

Serija trenutno ima oznaku "Fresh" i ocjenu od 92% na Rotten Tomatoesu.

O čemu se radi u seriji?

U DC-jevoj superherojskoj drami "Lanterns", glume Kajl Čendler i Eron Pjer, a Kris Mandi, Dejmon Lindof i Tom King su zajedno kreirali ovu dramu od osam epizoda, zasnovanu na DC-jevom stripu "Green Lantern".

Radnja prati Lanterna Hala Džordana i novog regruta, Džona Stjuarta, koji bivaju uvučeni u duboku međugalaktičku misteriju.

Izvor: HBO Max

Prema podacima sajta FlixPatrol, "Lanterns" je zvanično jedna od najpopularnijih serija na svijetu i trenutno se nalazi na prvom mjestu na HBO Maxu. Serija se takođe nalazi među deset najgledanijih sadržaja na brojnim drugim streaming servisima na kojima međunarodna publika može da prati nove epizode.

Pogledajte:

Lanterns
Izvor: Youtube / HBO MAX

(Mondo)

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Tagovi

lanterns serija HBO

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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