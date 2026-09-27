Scena iz "Bridžertona" izazvala skandal: Prije 20 godina je bila normalna, danas je silovanje

Autorka Džulija Kvin je objasnila da je scena nakon dvije decenije postala predmet ozbiljne rasprave pokazuje koliko se promijenilo društveno razumijevanje pristanka, ženskog položaja i seksualnog nasilja.

Izvor: Youtube/Ficticity

Serija "Brižerton" (Bridgerton) pokupila je velike simpatije publike, a ove godine dobila je i Emi nagradu. Međutim, jedna scena iz popularne Netfliksove serije, godinama nakon objavljivanja knjige, izazvala je veliku raspravu među publikom.

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Riječ je o trenutku između Dafni Bridžrton i vojvode Sajmona Baseta, kada Dafni tokom intimnog odnosa sprečava Simona da izbjegne način na koji se njihov se*sualni odnos završava, kako bi on izbjegao mogućnost da postanu roditelji.

Scena je postala posebno kontroverzna zbog pitanja pristanka, budući da Simon nije pristao na ono kako se njihov odnos završio, kada je on došao do vrhunca. Upravo zbog toga dio publike je njen postupak protumačio kao se*sualno nasilje.

Izvor: Youtube/Ficticity

O toj sceni počelo je intenzivno da se govori nakon premijere serije 2020. godine, iako je ista scena postojala i u romanu "The Duke and I", koji je Džulija Kvin objavila još 2000. godine.

Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da je reakcija na scenu bila potpuno drugačija kada je knjiga prvi put objavljena. Džulija Kvin je 2021. godine rekla da tada gotovo niko nije problematizovao Dafnino ponašanje. Naprotiv, autorka je navela da je reakcija čitalaca uglavnom bila u stilu: "Samo napred, djevojko!"

Brižerton trejler

Izvor: YouTube/Netflix

Kvin je objasnila da činjenica da je scena, dvije decenije kasnije, postala predmet ozbiljne rasprave pokazuje koliko se promijenilo društveno razumijevanje pristanka, ženskog položaja i seksualnog nasilja. Kako je navela, ženama danas je mnogo teže da se poistovjete sa Dafni i njenim postupkom, dok je prije 20 godina scena bila posmatrana iz potpuno drugačije perspektive.

Izvor: Youtube/Ficticity

Autorka je priznala i da bi, kada bi danas ponovo pisala tu scenu, neke stvari uradila drugačije. Nije nužno rekla da bi promijenila sam događaj, već da bi drugačije opisala način na koji se on odvija.

Tako je scena iz ljubavnog romana napisanog početkom dvehiljaditih, koja tada gotovo da nije izazvala reakcije, nakon televizijske adaptacije postala jedna od najdiskutovanijih tema vezanih za "Brižerton". Upravo razlika između tadašnje i današnje reakcije pokazuje koliko se promijenio način na koji publika govori o pristanku i granicama u intimnim odnosima.

Izvor: Youtube/Ficticity

U međuvremenu, "Brižerton" je postao jedan od najpoznatijih televizijskih serijala svog žanra, a ove godine je na dodjeli Emi nagrada osvojio dva priznanja. Džuli Endruz, koja daje glas Lejdi Visldaun, dobila je Emi za najbolju glasovnu interpretaciju lika, dok je serija nagrađena i za frizuru u kategoriji za periodsku ili fantastičnu/SF produkciju.