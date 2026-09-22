Kultni horor dobio novu verziju: Objavljen trejler serije "Keri" po romanu Stivena Kinga (Video)

Čuveni horor "Keri", sniman po istoimenom romanu Stivena Kinga, dobija novu televizijsku adaptaciju.

Izvor: printscreen/youtube/ Prime Video

Priča o srednjoškolki Keri Vajt koja trpi vršnjačko nasilje i ima problema sa majkom koja je religiozni fanatik i svaki znak odrastanja tumači kao grijeh, ovoga puta biće prikazana u vidu serije.

Nova serija neće se ograničiti samo na poznatu priču iz Kingovog romana. Kreatori žele da detaljnije istraže likove i okolnosti koje su oblikovale Keri, kao i sredinu u kojoj ona odrasta. Poseban akcenat stavljen je na odnose među tinejdžerima i posljedice njihovih odluka.

Glavnu ulogu dobila je Samer H. Hauel, dok će njenu majku, Margaret Vajt, tumačiti Samanta Slojan.

Glumačku postavu čine i Alison Tornton, Džoel Ulet, Artur Konnti, Talija Dudek, Metju Lilard i drugi.

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