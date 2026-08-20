Slavna glumica Hajden Panetijer preminula je prije nekoliko dana u 36. godini, te smo željeli da se osvrnemo na osam naslova koji su definisali njenu karijeru.

Izvor: printscreen/youtube/Heroes

Svijet je i dalje u šoku zbog iznenadne smrti 36-godišnje glumice Hajden Panetijer. Okolnosti koje su dovele do njene smrti još uvijek se utvrđuju, a prije nego što je njen život iznenadno prekinut, Penetijer je bila na turneji na kojoj je promovisala svoju biografiju.

Vidi opis 8 filmova koji su obilježili karijeru pokojne Hajden Panetijer: Na listi i naslov koji je predvidio pakao prije smrti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

U knjizi je opisala svoj život, glumačke izazove ali i otkrila mračne tajne Holivuda. Podsjetimo, Hajden je karijeru započela sa svega 11 mjeseci, kada se pojavila u nekoliko reklama.

Sa četiri godine dobila je svoju prvu televizijsku ulogu u sapunici "One Life to Live", a prvi film snimila je 1996, kada je imala samo devet godina - bila je to Piksarova animirana avantura "A Bug’s Life", da bi ubrzo potom ostvarila jednu od svojih najzapaženijih uloga u biografskoj drami "Remember the Titans" iz 2000. godine.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Nakon toga, nastavila je da niže uloge u brojnim televizijskim i filmskim projektima, a mi ćemo se podsetiti osam najupečatljivijih naslova koji su joj obeležili karijeru i koje vrijedi odgledati ponovo:

1. "Remember the Titans"

Remember the titans Izvor: YouTube

Prvu veliku ulogu ostvarila je u biografskoj sportskoj drami iz 2000. godine, zasnovanoj na istinitoj priči o ragbi timu srednje škole u Virdžiniji koji tokom 1971. godine prevazilazi rasne podjele i završava sezonu bez poraza. U ovom ostvarenju, Hejden je sa samo devet godina očarala publiku kao Šeril Jost, energična i glasna ćerka pomoćnog trenera koga je tumačio Bil Pakston.

2."Ice Princess"

Ice princess Izvor: YouTube

U Diznijevoj porodičnoj komediji iz 2005. godine o izuzetno pametnoj srednjoškolki koja koristi fiziku kako bi postala profesionalna klizačica, Panetijer je dobila priliku da pokaže svoj talent u mladoj glumačkoj ekipi. Tumačila je lik Džen, ćerke stroge i zahtjevne klizačke trenerske legende, koju je igrala Kim Katral.

3. "Bring It On: All or Nothing"

Bring It On: All or Nothing Official Izvor: YouTube

Samo godinu dana kasnije, ostvarila je jednu od svojih najomiljenijih tinejdžerskih uloga u popularnom navijačkom serijalu. Glumila je Britni Alen, popularnu kapitenku navijačica koja se sticajem okolnosti seli u skromniju školu, gde mora da prevaziđe kulturne razlike, uklopi se u nov tim i suoči sa svojom nekadašnjom rivalkom.

4. "Heroes"

Heroes trejler Izvor: YouTube

Svjetsku slavu i status prave televizijske zvezde donela joj je naučnofantastična serija koja prati grupu običnih ljudi širom svijeta nakon što otkriju da poseduju supermoći. Od 2006. do 2010. godine igrala je Kler Benet, srednjoškolsku navijačicu sa sposobnošću ubrzane regeneracije tkiva, postavši zaštitno lice serije uz kultnu parolu: "Spasi navijačicu, spasi svet".

5. "I Love You, Beth Cooper"

I love you Beth Cooper Izvor: Yotube

Status glavne glumice u holivudskim projektima potvrdila je 2009. godine u romantičnoj komediji o povučenom štreberu koji tokom govora na maturi javno prizna ljubav najpopularnijoj djevojci u školi. Hajden je tumačila upravo naslovnu ulogu - samouvjerenu i lijepu Bet Kuper, koja mu u jednoj ludoj noći potpuno mijenja život.

6. "Nashville"

Nashville Izvor: YouTube

Glumačku zrelost potvrdila je u muzičko-dramskoj seriji emitovanoj od 2012. do 2018. godine, smeštenoj u sam centar američke kantri scene. Tumačila je lik Džulijet Barns, bezobzirne i talentovane mlade pop-kantri zvezde u usponu. Njen lik u seriji prolazi kroz burnu borbu sa postporođajnom depresijom, o čemu je glumica kasnije otvoreno govorila i u privatnom život, a zbog svega što je prolazila Hajden je kasnije imala problema sa zloupotrebom supstanci, što je na kraju i uticalo na njen prerani odlazak.

7. "Scream 4" i "Scream 6"

Scream 4 Izvor: YouTube

U kultnoj horor-franšizi o maskiranom ubici Goustfejsu, Panetijer je 2011. godine postala miljenica publike kao Kirbi Rid, djevojka fascinirana horor filmovima. Nakon više od decenije pauze, vratila se istoj roli u filmu "Vrisak 6" iz 2023. godine, gdje je njen lik prikazan kao odrasla agentkinja FBI-ja.

8. Sleepwalker

Sleepwalker Izvor: YouTube

U psihološkom trileru iz 2026. godine, radnja prati majku koja nakon tragičnog gubitka ćerke počinje da doživljava zastrašujuće vizije i sve teže razlikuje stvarnost od sopstvenog uma. U ovom projektu Hajden je tumačila glavnu ulogu majke Houp, a ujedno je radila i kao izvršni producent.