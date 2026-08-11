Srpkinja koja je osvojila Holivud stiže u Sarajevo: Bojana Novaković na Film Festival donosi dva filma

Bojana Novaković se vraća u Sarajevo sa dva značajna filma, uključujući i ostvarenje "Zabranjena tetka", koji istražuje porodične traume i društvene teme.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznata glumica Bojana Novaković, koju publika pamti po ulogama u ostvarenjima "Love Me", "Ja, Tonja" i "Ptice grabljivice", na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu predstavlja se u novom svjetlu. U Sarajevo stiže sa svojim rediteljskim prvencem, dokumentarcem "Zabranjena tetka" ("The Forbidden Aunt"), ali i kao jedna od glavnih akterki u filmu o borbi protiv eksploatacije litijuma u Srbiji.

Njen rediteljski debi "Zabranjena tetka" uvršten je u takmičarski program dugometražnog dokumentarnog filma, a premijera je zakazana za 19. avgust. Priča je izuzetno intimna i lična. Nakon bolnog raskida, Bojana napušta Holivud i dolazi u jedno selo u Srbiji sa željom da ponovo uspostavi kontakt sa tetkom Gordanom. Međutim, umjesto mirnog porodičnog susreta, na površinu isplivavaju duboko skrivene tajne. Film se bavi time kako su nasilje, traume i zavisnost oblikovali živote četiri generacije žena u njenoj porodici.

Iako govori o teškim temama, film je prožet crnim humorom, porodičnim apsurdom i estetikom sapunica, stvarajući dirljivu priču o snazi i otpornosti balkanskih žena. Projekt je realizovan u srpsko-australijskoj koprodukciji kuća Sense Production i Contra Stories, uz podršku investicionog fonda festivala u Adelejdu. Pored Bojane, kao producenti potpisani su Milan Stojanović i Danijel Redford.

Isto veče, 19. avgusta, u okviru programa "Ljudska prava", biće prikazan i dokumentarac "All We Have Is Us" reditelja Alin Huarez i Huana Fransiska Donosa. Ovaj film prati aktiviste u Srbiji i Čileu u borbi protiv moćnih korporacija, pri čemu je poseban fokus stavljen na društveni angažman Bojane Novaković u ekološkom pokretu protiv iskapanja litijuma u Srbiji.

Prikazivanjem ova dva ostvarenja u Sarajevu, Bojana Novaković potvrdila je da uspješnu glumačku karijeru u Holivudu gradi u potpunosti po sopstvenim pravilima, kao hrabra rediteljka i aktivistkinja posvećena važnim društvenim temama.