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Od Oskara do crvenog tepiha u Sarajevu: Vudi Harelson stiže na SFF po prestižno priznanje

Od Oskara do crvenog tepiha u Sarajevu: Vudi Harelson stiže na SFF po prestižno priznanje

Autor Dušan Volaš
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Počasno Srce 32. Sarajevo film festivala biće dodijeljeno glumcu Vudiju Harelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i izuzetnu glumačku karijeru, najavili su organizatori.

Vudi Harelson dobitnik Počasnog Srca Sarajeva Izvor: YouTube/screenshot/CBS Sunday Morning

Harelson je tri puta bio nominovan za nagradu Oskar, uključujući nominaciju za najboljega glavnog glumca za film "Narod protiv Lerija Flinta", te nominacije za najboljega sporednog glumca za filmove "Glasnik" i "Tri plakata izvan grada".

Zapaženu ulogu imao je i u Zlatnom palmom nagrađenome filmu Rubena Ostlunda "Trougao tuge".

Na ovogodišnjem festivalu biće prikazan film "Dobrodošli u Sarajevo" Majkla Vinterbotoma iz 1997. godine koji je premijerno prikazan u Kanu, a iste godine i na 3. Sarajevo film festivalu, u kojem Harelson igra jednu od glavnih uloga.

Film je potresno ispitivanje rata u BiH sredinom 90-ih i uloge novinara u njegovom medijskom pokrivanju, a temelji se na knjizi novinara Majkla Nikolsona - "Natašina priča". Projekcija filma biće održana u Letnjem kinu Coca-Cola, u programu "Open Air".

Sarajevo film festival biće održan od 14. do 21. avgusta.

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Tagovi

Vud Harelson SFF Sarajevo film festival

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