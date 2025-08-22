Dodjelom nagrada završen 31. Sarajevo Film Festival: Najbolji film "Vjetre, pričaj sa mnom"

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras je dodjelom nagrada Srce Sarajeva završeno 31. izdanje Sarajevo Film Festivala (SFF).

Najbolji film 31. izdanja Sarajevo Film Festivala je "Vjetre, pričaj sa mnom", Stefana Đorđevića.

Specijalna nagrada Perspektive mladih ide “DJ Ahmet” Džordžija Unkovskog (Georgi M. Unkovski).

Specijalnu nagradu za promovisanje rodne ravnopravnosti dobio je dokumentarni film "Bog neće pomoći” koji je režirala Hana Jušić.

Srce Sarajeva za najbolji studentski film osvojio je “Tarik” Adema Tutića, objavio je Avaz.

Srce Sarajeva za najbolji kratki film 31. SFF-a takmičarskog programa je “Zima u martu” Natalije Mirzojan (Natalia Mirzoyan), dok je specijalno priznanje za najbolji kratki film osvojio “Eraserhead in a Knitted Shopping Bag” Lili Kes (Kass).

Specijalna nagrada žirija u kategoriji dokumentarni program pripala je “U paklu s Ivom” Kristine Nikolove.

Srce Sarajeva za najbolji kratki dokumentarni film “Zemlja za muškarce” Mariam Bakačo Khatčavani (Mariam Bakacho Khatchavani) što znači i nominacija za Oscara.

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film osvojio je “Naše vrijeme će doći” Ivete Loker (Ivetta Locker).

Srce Sarajeva za najboljeg glumca dobio je Andrija Kuzmanović.

Srce Sarajeva otišlo je i glumicama iz filma "Fantasy", Sari, Alini, Mii i Mini.

film "I Belive The Portrait Saved Me" Albana Muje osvojio Specijalno priznanje.

Nagrada za najboljeg režisera otišla je Ivana Mladenović.

