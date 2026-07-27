Dijego Luna dobitnik Počasnog Srca Sarajeva: Zvijezda "Andora" stiže na Sarajevo Film Festival

Meksički glumac, reditelj i producent Dijego Luna dobitnik je Počasnog Srca Sarajeva. Na Sarajevo Film Festivalu predstaviće i svoj novi film "Ashes" te održati masterclass.

Izvor: Carlos Santiago / Zuma Press / Profimedia

Meksički glumac, reditelj i producent Dijego Luna dobitnik je Počasnog Srca Sarajeva, priznanja koje Sarajevo Film Festival dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i trajni uticaj na svjetsku kinematografiju.

Na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala biće prikazan i njegov najnoviji rediteljski film "Ashes", koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu. Luna će tokom festivala održati i masterclass, gdje će sa mladim autorima, filmskim profesionalcima i publikom podijeliti svoja iskustva iz svijeta filma.

Priznanje za izuzetan doprinos filmu

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović istakao je da Luna već decenijama ostavlja snažan trag u svjetskoj kinematografiji.

"Prije četvrt vijeka osvojio je naša srca nezaboravnom ulogom u filmu 'I tvoju mamu također'. Tada smo se nadali, a sada znamo da je pred nama umjetnik koji ne prestaje da istražuje i iznenađuje. Zbog njegovog izuzetnog umjetničkog opusa čast nam je da mu uručimo Počasno Srce Sarajeva", rekao je Marjanović.

Luna nije krio zadovoljstvo zbog priznanja i dolaska u Sarajevo.

"Već godinama želim da dođem u Sarajevo. Toliko kolega mi je govorilo o Festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem i radujem se što ću publici predstaviti film 'Ashes'. Vidimo se uskoro", poručio je.

Od meksičkog filma do Holivuda

Međunarodni uspjeh Luna je ostvario 2001. godine ulogom u filmu "I tvoju mamu također" reditelja Alfonsa Kuarona, nakon čega je ostvario zapažene saradnje sa brojnim svjetskim autorima, među kojima su Stiven Spilberg, Dejvid Trueba, Gas Van Sant, Harmonij Korin i Agustin Dijaz Janjes.

Široj publici posebno je poznat po ulozi Kasijana Andora u filmu "Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda", kao i po Disney+ seriji "Andor", za koju je kao glavni glumac i producent dobio više nominacija za nagrade Zlatni globus i Critics' Choice.

Tokom karijere ostvario je zapažene uloge i u serijama "Narcos: México" i "La Máquina", dok je kao producent i voditelj emisije "Pan y Circo" osvojio dva dnevna Emmyja.

Uspješna karijera iza kamere

Luna se uspješno ostvario i kao reditelj. Debitovao je dokumentarnim filmom "J.C. Chávez", a njegov prvi igrani film "Abel" nagrađen je na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu. Režirao je i film "Mr. Pig", koji je premijerno prikazan na festivalu Sandens.

Pored rada na filmu, Luna je i jedan od osnivača putujućeg festivala dokumentarnog filma Ambulante, koji promoviše dokumentarni film i podstiče društveni angažman širom Meksika.

32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta 2026. godine.