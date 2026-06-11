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Emily Watson dobitnica Počasnog Srca Sarajeva i predsjednica žirija SFF-a

Emily Watson dobitnica Počasnog Srca Sarajeva i predsjednica žirija SFF-a

Autor Nikolina Damjanić
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Britanska glumica Emily Watson predsjedavaće žirijem Takmičarskog programa – igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, a na ovogodišnjem izdanju festivala biće joj uručeno i Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, saopštili su organizatori.

Emily Watson predsjedava žirijem 32. Sarajevo Film Festivala Izvor: Sarajevo Film Festival

Watson, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica, u Sarajevu će zajedno s članovima žirija odlučivati o nagradama u glavnoj festivalskoj selekciji.

„Dvadeset godina nakon njenog posljednjeg posjeta Sarajevu, iskreno nas raduje što Emily Watson ponovo možemo poželjeti dobrodošlicu, ovoga puta kao dobitnici Počasnog Srca Sarajeva i predsjednici žirija“, izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

On je dodao da je riječ o glumici čiji su talenat, senzibilitet i posvećenost ostavili dubok trag u savremenoj kinematografiji.

Emily Watson je dvaput nominovana za nagradu oskar, a 2015. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (OBE) za doprinos dramskoj umjetnosti. Tokom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga u filmu, televiziji i pozorištu, a među njenim najpoznatijim ostvarenjima su filmovi „Lomeći valove“, „Gosford Park“, „Crveni zmaj“, „Teorija svega“ i „Černobil“.

Nedavno je igrala u filmu „Hamnet“ rediteljice Chloé Zhao, koji je osvojio brojne međunarodne nagrade i priznanja, kao i u HBO Max seriji „Dina: Proročanstvo“.

Watson ima i bogatu pozorišnu karijeru, uključujući brojne produkcije s Royal Shakespeare Company, te višestruka priznanja za doprinos filmskoj i televizijskoj umjetnosti.

Dobitnica je i nagrade za životno djelo na više međunarodnih festivala, uključujući San Sebastian i Gent, kao i nagrade Richard Harris na dodjeli BIFA nagrada.

Ovogodišnji Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta.

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Tagovi

Sarajevo film festival žiri glumica

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