Odri Hepbern je tokom karijere bila poznata po vitkoj figuri, ali njen sin odbacuje glasine o poremećaju u ishrani.

Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style

Odri Hepbern je tokom cijele karijere bila poznata po izuzetno vitkoj figuri, zbog čega su se godinama širile glasine da je patila od poremećaja u ishrani. Međutim, njen stariji sin Šon Hepbern Ferer u biografiji "Intimate Audrey", koju je napisao sa Vendi Holden, odlučno je odbacio takve tvrdnje.

"Uprkos decenijama tračeva da je imala poremećaj u ishrani zato što je bila toliko mršava, kuvala je, pekla i jela ono što je voljela, ali je pazila na porcije", objasnio je Ferer.

Vidi opis Legendarna glumica imala 40 kilograma i bila na ivici smrti: Nakon rata njeno tijelo nije moglo da podnese hranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 4 / 4

Kako je izgledao njen dnevni jelovnik

Prema njegovim riječima, glumica je dan najčešće počinjala kuvanim jajetom, tostom i džemom, uz svakodnevno pješačenje brzim tempom.

"Za ručak bi jela salatu ili supu, sendvič i kuglu svog omiljenog sladoleda od vanile sa javorovim sirupom", naveo je Ferer. Popodne bi se počastila kockicom crne čokolade, koju je zvala svojim "lijekom protiv neraspoloženja", dok bi uveče popila malo viskija i večerala porciju testenine sa paradajzom i salatu.

Pakao "Zime gladi" i trajno narušeno zdravlje

Pravi razlog njene specifične građe bio je daleko traumatičniji. Kako u knjizi "Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II" navodi njen mlađi sin Luka Doti, njen odnos prema hrani zauvijek se promenio tokom nacističke okupacije Holandije, posebno tokom takozvane "Zime gladi" (1944–1945).

Vidi opis Legendarna glumica imala 40 kilograma i bila na ivici smrti: Nakon rata njeno tijelo nije moglo da podnese hranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Carlo Bollo / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Porodica je zbog bombardovanja nedeljama živela u podrumu, a hrana je gotovo potpuno nestala.

"Bila je veoma blizu smrti. Mnogo ljudi oko nje je umrlo zbog nedostatka hrane", napisao je Doti. Sa visinom od 168 centimetara, Odri je na kraju rata imala svega 40 kilograma. Ljudi su jeli koprive, travu i lukovice lala.

Zbog teške neuhranjenosti patila je od žutice, edema i trajne anemije. Autorka Pamela Kioh u knjizi "Audrey Style" ističe da joj je dvogodišnje gladovanje trajno poremetilo metabolizam i dovelo do gubitka mišićne mase, od čega se njeno telo nikada nije potpuno oporavilo. Po završetku rata, kada je prvi put pojela obilan obrok, njeno izgladnjelo tijelo nije moglo da podnese hranu.

Oduzeti san o baletu i prelazak na glumu

Gubitak snage i nemogućnost redovnog treninga uništili su njen san da postane balerina. Kada joj je čuvena baletska pedagoginja Mari Ramber rekla da zbog fizičkih posljedica rata neće moći da postane primabalerina, Odri je morala da pronađe drugi put. Preusmjerila je energiju na glumu, što ju je ubrzo odvelo do statusa jedne od najvećih filmskih zvijezda svih vremena.

Vidi opis Legendarna glumica imala 40 kilograma i bila na ivici smrti: Nakon rata njeno tijelo nije moglo da podnese hranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/The United Colors of Style Br. slika: 4 4 / 4

Od lične traume do misije u UNICEF-u

Iskustvo ekstremne gladi i gubitka detinjstva kasnije je oblikovalo njen humanitarni rad. Kao ambasadorka UNICEF-a, Odri je sa dubokim razumijevanjem pomagala djeci širom svijeta.

Šon Hepbern Ferer je istakao da je njen rad u UNICEF-u bio direktno povezan sa onim što je sama preživjela: "Nije se radilo samo o gladi, već o gladi duše, gubitku djetinjstva i svim tim pitanjima koja su joj bila od ogromnog značaja."

Izvor: Kurir/ MONDO