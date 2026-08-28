Jedna od najpopularnijih romantičnih komedija s početka dvehiljaditih, "Kako izgubiti dečka za 10 dana", mogla bi da dobije nastavak posle više od dve decenije.

Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen

Vijest koja bi na prvi pogled trebalo da obraduje ljubitelje filma nije naišla samo na oduševljenje – dio publike smatra da bi Endi Anderson i Bendžamin Beri trebalo da ostanu tamo gdje ih pamtimo.

O mogućem nastavku više se ne govori samo kao o neprovjerenoj holivudskoj glasini. Prema pisanju magazina Variety, studio Paramount započeo je razvoj drugog dijela, dok će seKejt Hadson, koja je u originalu igrala novinarku Endi Anderson, naći u ulozi producentkinje.

Vidi opis Stiže nastavak filma "Kako izgubiti dečka za 10 dana": Prvo hvalila kolegu za intimne scene, pa ga isprozivala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Newzee Br. slika: 10 10 / 10

Njoj će se pridružiti Stejsi Šer, producentkinja filmova kao što su "Petparačke priče", "Erin Brokovič", "Vanila skaj" i "Đangova osveta".

Projekat se, međutim, nalazi tek u početnoj fazi, zbog čega još nema gotov scenario, reditelja, potvrđenu glumačku ekipu, datum početka snimanja niti planirani termin premijere. Studio trenutno traži scenaristu koji bi osmislio priču dostojnu originala, a upravo će od ponuđene ideje zavisiti i povratak glavnih glumaca.

Želja producenata jeste da Kejt Hadson ponovo zaigra Endi, kao i da Metju Mekonahi reprizira ulogu šarmantnog marketinškog stručnjaka Bendžamina Berija. Njihovo učešće još nije zvanično potvrđeno, ali je teško zamisliti nastavak bez para čija je hemija bila jedan od glavnih razloga ogromne popularnosti prvog filma.

Prisjetimo se kadrova:

Vidi opis Stiže nastavak filma "Kako izgubiti dečka za 10 dana": Prvo hvalila kolegu za intimne scene, pa ga isprozivala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Youtube/OM Trailers/Printscreen Br. slika: 16 16 / 16

Hadsonova je i ranije govorila da ne bi imala ništa protiv povratka ovoj priči, ali samo pod uslovom da scenario bude dovoljno dobar. Glumica je svojevremeno rekla da bi bilo zanimljivo vidjeti gdje se Endi i Ben nalaze više od 20 godina kasnije – da li su ostali zajedno, da li imaju djecu i kako bi izgledao njihov odnos poslije godina zajedničkog života.

Mekonahi je takođe sa simpatijama govorio o filmu, uprkos tome što se svojevremeno namjerno udaljio od romantičnih komedija kako bi promijenio tok karijere. Nedavno je "Kako izgubiti dečka za 10 dana" nazvao svojim vjerovatno omiljenim filmom iz tog žanra, ali i ostvarenjem koje mu i dalje donosi najveću zaradu od naknadnih emitovanja. Glumac je priznao da mu je film godinama donosio naročito velike čekove nakon Dana zaljubljenih, kada se tradicionalno ponovo prikazivao na televiziji.

Kejt i Metju su se 2023. godine, povodom 20. godišnjice filma, zajedno uključili uživo na Instagramu i prisjetili se snimanja. Tada su govorili i o hemiji koja je postojala između njih, a Hadsonova je kroz šalu primijetila da su se, uz dužno poštovanje prema njihovim sadašnjim partnerima, veoma dobro ljubili pred kamerama. Mekonahi je objasnio da su se odlično slagali zato što oboje vole improvizaciju i nadmudrivanje tokom glume.

Vidi opis Stiže nastavak filma "Kako izgubiti dečka za 10 dana": Prvo hvalila kolegu za intimne scene, pa ga isprozivala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/camilamcconaughey Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Princess Cruises/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Paramount Pictures / Everett / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Oscars Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/officiallymcconaughey/Screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia/Mike Stobe Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Oscars Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Twitter/screenshot/@DGComedy/@JohnMingione Br. slika: 9 9 / 9 AD

Uprkos nostalgiji koju vijest izaziva, reakcije publike nisu sasvim pozitivne. Na društvenim mrežama mogu se pročitati pitanja poput: "Zašto?" i "Zar više nema originalnih ideja?", dok mnogi strahuju da bi nastavak mogao da naruši uspomenu na film uz koji su odrasli.

Pojedini korisnici već nagađaju da bi novi film mogao da se zove "Kako se razvesti od dečka za 10 dana", pretpostavljajući da će Endi i Ben biti prikazani kao bračni par koji prolazi kroz krizu. Drugima smeta sama pomisao da bi srećan završetak originala mogao naknadno da bude poništen samo kako bi se napravio prostor za novu priču.

"Molim vas, ostavite ovaj film na miru", jedna je od poruka koja najbolje oslikava raspoloženje skeptičnog dijela publike. Drugi ističu da bi nastavak imao smisla jedino ukoliko bi pronašao zaista pametan način da pokaže kako su se ljubav, posao i muško-ženski odnosi promijenili u eri društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje. Pojavila se čak i ideja da Endi u novom filmu postane neka vrsta mentorke mlađoj junakinji, ali ni takav prijedlog nije ubijedio sve fanove da je nastavak potreban.

Bilo kako bilo, film je mnogim milenijalcima jedan od omiljenih, a kako će nastavak zadovoljiti nove generacije, ostaje da se vidi.

(Nova / MONDO)