Horor iz 2015. godine hara Netfliksom: Evo zašto ljudi ponovo gledaju "Extinction" (Video)

Film "Extinction" iz 2015. godine doživio je potpuno neočekivani povratak jer je više od decenije nakon premijere ponovo privukao ogromnu pažnju gledalaca i trenutno se nalazi među najgledanijim naslovima na Netfliksu.

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV

Gotovo 11 godina nakon što je prvi put prikazan, postapokaliptični horor "Extinction" ponovo je pronašao put do publike. Prema aktuelnim Netfliksovim podacima, film se trenutno nalazi na trećem mjestu najgledanijih filmova u svijetu.

Zanimljivo je da ostvarenje španskog reditelja Migela Anhela Vivasа nije bilo veliki bioskopski hit kada je objavljeno 2015. godine. Sada je, zahvaljujući strimingu, dobilo svojevrsni drugi život.

Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma počinje nekoliko godina nakon što je misteriozna infekcija gotovo uništila čovječanstvo. Preživjeli su pronašli utočište u snježnom i izolovanom gradiću Harmoniju, vjerujući da su opasna bića koja su nastala nakon zaraze zauvijek nestala.

U centru priče nalaze se Patrik, Džek i devetogodišnja Lu. Patrik i Džek žive u kućama koje se nalaze jedna pored druge, ali između njih vlada duboka netrpeljivost zbog tragedije iz prošlosti. Njihov jedini zajednički razlog za brigu jeste Lu.

Njihov prividni mir počinje da se raspada kada Patrik tokom potrage za hranom otkrije da su se zaražena bića vratila. I nisu ista kao ranije.

Pogledajte trejler:

Extinction Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Indie

Glavnu ulogu Patrika igra Metju Foks, poznat publici po seriji "Izgubljeni", dok je u ulozi Džeka Džefri Donovan, zvijezda serije "Burn Notice". Devetogodišnju Lu igra Kvin Mekkolgan, a u filmu se pojavljuju i Klara Lago i Valerija Vereau.

Zašto je baš sada ponovo aktuelan?

Najveći razlog za novi talas interesovanja vjerovatno je upravo činjenica da je riječ o postapokaliptičnom filmu sa zombijima, žanru koji godinama ima izuzetno vijernu publiku.

(Mondo.rs)