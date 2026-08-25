Dobio ocjenu 100: Zaboravite na "Kuma" i "Kazablanku", ovo je najbolji film svih vremena

Na listi 300 najboljih filmova svih vremena portala Rotten Tomatoes, na prvom mjestu nalazi se triler "Povjerljivo iz L.A"
Sajt Rotten Tomatoes je prije dvije godine objavio listu 300 najboljih filmova svih vremena, koja se neprestano ažurira, ali kojoj s trona nikako ne silazi film iz 1997.godine.
Lista je nastala kombinujući ocjene kritičara i publike, koji kažu da je "Povjerljivo iz L.A" bolji film od "Kuma" koji je na drugom mjestu i "Kazablanke".
Razlog zašto je baš Oskarom nagrađeni film najbolji je činjenica da su spojene inovativna priča i vrhunska režija Kertisa Hansona".
Pogledajte trejler:
O čemu se radi u filmu?
Tri karakterno potpuno različita policajca istražuju seriju brutalnih ubistava u Los Anđelesu 1950-ih godina. Tokom istrage otkrivaju sopstvenu korupciju, zavjere i mračne tajne holivudskog podzemlja.Kritičari ga smatraju jednim od najbolje napisanih trilera u istoriji.
U glavnim ulogama su Gaj Pirs, Rasel Krou, Kevin Spejsi i Kim Bejsinger.
Da li se svi slažu da je najbolji?
Nijedan film sa ove liste nema apsolutnih 100% od svih kritičara u istoriji, već uvijek postoji mali procenat onih kojima se ostvarenje nije dopalo.
Glavna zamjerka pojedinih kritičara je nedostatak originalnosti i prevelika zapetljanost.- uglavnom su se žalili da je radnja sa tri policajca i gomilom članova podzemlja suviše komplikovana i teška za praćenje.
(Mondo.rs)