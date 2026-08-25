Dobio ocjenu 100: Zaboravite na "Kuma" i "Kazablanku", ovo je najbolji film svih vremena

Na listi 300 najboljih filmova svih vremena portala Rotten Tomatoes, na prvom mjestu nalazi se triler "Povjerljivo iz L.A"

Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Sajt Rotten Tomatoes je prije dvije godine objavio listu 300 najboljih filmova svih vremena, koja se neprestano ažurira, ali kojoj s trona nikako ne silazi film iz 1997.godine.

Lista je nastala kombinujući ocjene kritičara i publike, koji kažu da je "Povjerljivo iz L.A" bolji film od "Kuma" koji je na drugom mjestu i "Kazablanke".

Razlog zašto je baš Oskarom nagrađeni film najbolji je činjenica da su spojene inovativna priča i vrhunska režija Kertisa Hansona".

Pogledajte trejler:

Poverljivo iz LA Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

O čemu se radi u filmu?

Tri karakterno potpuno različita policajca istražuju seriju brutalnih ubistava u Los Anđelesu 1950-ih godina. Tokom istrage otkrivaju sopstvenu korupciju, zavjere i mračne tajne holivudskog podzemlja.Kritičari ga smatraju jednim od najbolje napisanih trilera u istoriji.

U glavnim ulogama su Gaj Pirs, Rasel Krou, Kevin Spejsi i Kim Bejsinger.



Da li se svi slažu da je najbolji?

Nijedan film sa ove liste nema apsolutnih 100% od svih kritičara u istoriji, već uvijek postoji mali procenat onih kojima se ostvarenje nije dopalo.

Glavna zamjerka pojedinih kritičara je nedostatak originalnosti i prevelika zapetljanost.- uglavnom su se žalili da je radnja sa tri policajca i gomilom članova podzemlja suviše komplikovana i teška za praćenje.

(Mondo.rs)