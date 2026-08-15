Nova filmska priča "Wicker" donosi jednu od najneobičnijih romansi koje će publika imati priliku da vidi ove godine.

Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films

Ukoliko ste mislili da ste videli sve bizarnosti koje striming platforme imaju da ponude, razmislite ponovo! Novi film Olivije Kolman "Wicker", uspostavio je potpuno novi standard, u najblažu ruku - čudnjikavog, gdje granica između duboke usamljenosti i čiste erotike postaje poprilično... "drvena".

Film koji tankom linijom spaja ljubavnu dramu i scenario od kog ćete probuditi sve komšije već je proglašen za "najbizarniji u 2026", a ovu titulu nije tek tako dobio.

Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films

O čemu se radi u "Wicker-u"?

Film je nastao prema kratkoj priči "The Wicker Husband" Ursule Wils-Džouns. U središtvu filma je usamljena žena, ribarka, koja je dugo sama, i ne uklapa se baš u zajednicu u kojoj živi. U jednom trenutku odlučuje da stvari uzme u svoje ruke, te da ljubav potraži na nešto drugačiji način.

Odlazi kod lokalnog majstora za pletenje korpi (Piter Dinklidž) i traži mu da joj napravi supruga.Rezultat ovoga je čovjek sastavljen od pruća (Aleksander Skarsgard) koji, na iznenađenje svih, oživljava i postaje njen partner.

Vidi opis Od granja napravila ljubavnika: Ovo je najbizarniji film u 2026. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films Br. slika: 12 12 / 12 AD

Međutim, njegovo pojavljivanje ne donosi sreću samo glavnoj junakinji koja uživa u prilično razigranim se**ualnim scenama sa "štapom", već se za njega interesuje čitavo selo.

Zašto?

Čovjek od pruća je, prije svega, izuzetno posvećen, nježan, odan i spretan u krevetu (krevet im puca svake noći). Iskreno voli ribarku i stalno joj ugađa.

Sve to su primijetile i mještanke sela, te shvatile da je muž od pruća znatno bolji, pažljiviji i sposobniji partner od njihovih pravih, živih muževa. Niti pije, niti viče, sluša je, ugađa joj po cijeli dan, au spavaćoj sobi joj priređuje noći o kojima one mogu samo da sanjaju.

Žene počinju tajno da dolaze do njene kuće i špijuniraju kroz prozor samo da bi videle kako "drveni muž" funkcioniše i šta joj sve radi.

Izvor: pritnscreen/youtube/Roadshow Films

U konzervativnom selu izbija masovna zavist i egzekucija patrijarhalnih pravila. Lokalni muškarci, uplašeni za svoj autoritet i ego, govore da je u pitanju "đavolja rabota" i pokušavaju da unište njenu kreaciju.

Skarsgard je priznao da je bio prilično zastrašen kada je pročitao scenario. On je tokom snimanja morao da provede mnogo vremena u specijalno napravljenom kostimu od pruća, uz protetiku

Inače, Olivija Kolman nije samo pred kamerama, već je uključena i u produkciju filma. Kada je prvi put pročitala scenario, bila je toliko impresionirana da ga je svrstala među svoje omiljene scenarije.

"Mislim da je među moja tri omiljena scenarija koja sam ikada pročitala", rekla je glumica.

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