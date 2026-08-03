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Stiže "Barbi 2"? Svi detalji nastavka filma koji je zaradio 1,5 mlijardi dolara i 8 nominacija za Oskara

Stiže "Barbi 2"? Svi detalji nastavka filma koji je zaradio 1,5 mlijardi dolara i 8 nominacija za Oskara

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Nastavak filma "Barbi" se očekuje ukoliko Warner bros postigne dogovor sa Gretom Gervig, Margo Robi i Rajanom Goslingom.

Stiže nam nastavak filma Barbi? Izvor: YouTube/Warner Bros. Pictures

Nastavak filma "Barbi" naišao je na prepreku na svom putu povratka u Barbilend.

Kompanija Vorner bros (Warner Bros.) ima rok do decembra da postigne dogovor sa zvezdama filma iz 2023. godine, Margo Robi i Rajanom Goslingom, kao i sa rediteljkom i koscenaristkinjom Gretom Gervig, prije nego što se prava vrate kompaniji Matel (Mattel), navodi se u izvještaju The New York Times.

Studio već mjesecima pregovara sa glavnim autorima i glumcima, nudeći im udio u profitu ukoliko film dostigne određene prekretnice na blagajnama. Ovaj medij takođe tvrdi da je generalni direktor kompanije Vorner bros diskaveri (Warner Bros. Discovery), Dejvid Zaslav, odbio da odobri predloženi dogovor jer je smatrao da je "previše velikodušan". Njujork tajms dalje navodi da je portparol Vorner brosa osporio takvu karakterizaciju, rekavši da su zastupnici glumaca i rediteljke odbili ponudu izdatu u maju i da još uvijek nisu poslali kontraponudu.

"Imamo važeći ugovor o pravima sa kompanijom Matel i izneli smo niz velikih ponuda kako bismo pokušali da finalizujemo dogovore za izradu sljedećeg filma o Barbi", naveli su u saopštenju kopredsednici studija Pam Abdi i Majkl De Luka. "Nažalost, do sada nismo uspjeli da postignemo sporazum."

Gervigova i njen koscenarista na filmu "Barbi", Noa Baumbah, već par godina imaju ideju za "Barbi 2". Holivud reporter je prvi objavio još 2024. godine da je ovaj par u "ranoj fazi" razvoja priče za nastavak.

Film "Barbi" bio je ogroman hit i kod publike i kod kritičara, zaradivši 1,5 milijardi dolara širom svijeta i osvojivši osam nominacija za Oskara, od kojih je dobio jedan - za najbolju originalnu pjesmu ("What Was I Made For?" Bili Ajliš i Finijasa O'Konela).

Po premijeri u julu 2023. godine, film je postao i kulturni fenomen zahvaljujući svojoj marketinškoj kampanji, prepoznatljivoj roze estetici i istovremenom izlasku sa "Openhajmerom" Kristofera Nolana, što je izrodilo čuveni naziv "Barbenhajmer".

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