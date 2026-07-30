Tom Holand je prema riječima američkih kritičara koji su film pogledali nekoliko dana prije naše premijere, "brilijantan" u ulozi omiljenog Marvelovog superjunaka

Izvor: YouTube / PlayStation

Nakon svjetske premijere filma "Spider-Man: Brand New Day" u Los Anđelesu dugoočekivani nastavak stigao i u domaće bioskope, a za sve one koji još nisu u prilici da ga pogledaju, znajte da su prve kritike fenomenalne.

Razlog za to je činjenica da je "ludilo multiversa zamenjeno ulicama Njujorka", a prema komentarima na društvenim mrežama, gledaćete "najbolji film o Spajdermenu ikada".

Ovo su ozbiljne izjave s obzirom da smo u posljednjem dijelu videli svu trojicu Spajdermena u istom univerzumu, kao i da je njihova zajednička borba još jednom spasila svijet.

Sjetite se samo trenutka kada su gledaoci u bioskopu ugledali Endrjua Garfilda kako "uleće" u Holandov univerzum:

Tom Holand dobio najbolje kritike i opet spojlovao film!

Kritičari u novom ostvarenju izdvajaju Toma Holanda kao najveću snagu filma i tvrde da je njegova "zrelija i emotivnija verzija superheroja" upravo ono što ga izdvaja u moru glumaca i Marvelovih junaka.

Izvor: YouTube / PlayStation

Jedna od najčešćih pohvala se prema pisanju "Varajetija" odnosi se na to što se film udaljava od velikih multiverzumskih zapleta i vraća u "komšiluk prijateljkog Spajdermena" koji je, kako svi pamtimo, najnoviju priču morao da počne od nule.

Svi pamtimo kraj filma, znamo da je Piter Parker zaboravljen, ali ako ste iskreni fan Marvelovih filmova, znaćete i da je glavni glumac Tom Holand neprikosnoveni brbljivac koji je do sada spojlovao skoro svaki film prije premijere.

UPOZORENJE - uradio je to opet!

Vidi opis "Ovo je najbolji film ikada": Stigle prve kritike za novog Spajdermena, glavni glumac spojlovao najvažniji dio (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube / PlayStation Br. slika: 11 11 / 11

U toku promotivne turneje i brojnih intervjua koje je dao sa suprugom Zendejom, čuvenom Em Džej, Tom Holand se izletio za jednu, vrlo važnu informaciju.

Ukoliko ste, kao svi mi, mislili da je potpuno zaboravljen - jedna osoba ga se sjeća!

Upravo to je i rekao u intervjuu i iako je Zendeja pokušala da ga zaustavi da priča i otkriva detalje, on ja nastavio.

Pogledajte:

Tom Holland lasted about 5 seconds before spoiling another movie



While talking in an interview, Tom casually revealed that one person still remembers Peter Parker is Spider-Man.



Before he could say another word, Zendaya immediately stepped in and changed the subject.…pic.twitter.com/mPdJ5Yg6eW — Sahil (@Sahil_S4554)July 29, 2026

Pogledajte i trejler filma: