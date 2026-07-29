Najgledaniji film na Netfliksu je promašaj godine: Kritičari jednoglasni, "ne gubite vrijeme" (Foto, Video)

Nova Netfliksova komedija "72 Hours", sa popularnim komičarem Kevinom Hartom u glavnoj ulozi, trebalo je da bude jedan od najvećih letnjih aduta na ovoj striming platformi.

Izvor: Netflix

Film "72 sata" je pijre tri dana stigao na Netfliks i za samo jedan dan uspeo da postane nejgledaniji na striming platformi. Iako je i dalje na vrhu liste, kritike na sajtu Rotten tomatoes, gdje je film osvojio samo 17 odsto ocjena kritičara, kažu jednostavno - ne gubite vrijeme.

Film je naišao na žestok talas negativnih reakcija kritike i publike, pa ga mnogi već sad svrstavaju u sam vrh najvećih promašaja godine.

Radnja filma prati Džoa, kojeg igra Kevin Hart, četrdesetogodišnjeg marketinškog direktora koji pukom greškom biva dodat u grupni razgovor zakazan za jedno momačko veče. U očajničkom pokušaju da spase karijeru i dokaže saradnicima da razume mlađu generaciju, on donosi impulsivnu odluku da se pridruži ekipi u ludom vikendu u Majamiju.

Njegov izlet, očekivano, izbacuje iz koloseka njegovu dugogodišnju djevojku koju igra Tejana Tejlor, koja umesto podviga po žurkama godinama očekuje vjeridbu.

Glavne oštrice kritičara usmjerene su ka scenariju. Mnogi su složni u oceni da je film bezuspješno pokušao da kopira recept kultnog hita "The Hangover", ali bez trunke originalnosti i svježine.

Poražavajući podaci stižu i sa sajta Rotten Tomatoes, gde film trenutno ima svega 17% pozitivnih ocjena kritičara, što ga zvanično svrstava među najslabije ocijenjene Netfliksove komedije ove godine. Tek retski pojedinci navode da Kevin Hart i mlađa glumačka ekipa povremeno uspevaju da izvuku po koju duhovitu scenu, ali nedovoljno da spasu projekat iz potpunog potopa.

Pogledajte trejer:

72 hours Izvor: Netflix

Ni gledaoci na društvenim mrežama i Reditu nisu štedjeli film. Brojni komentari navode da je film doslovno "neprijatno gledati", da su šale iznuđene i da su od Harta očekivali daleko ozbiljniji nivo zabave. S druge strane, tek mali broj manje zahtjevnih gledalaca smatra da je u pitanju sasvim korektna, lagana komedija za opuštanje mozga tokom ljetnjih vrućina.

Uprkos rafalnoj paljbi kritičara, "72 Hours" zahvaljujući velikoj popularnosti Kevina Harta i dalje beleži ogromne brojeve pregleda.

(Informer, MONDO)